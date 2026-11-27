आज का दिन किसी राशि के लिए आर्थिक खुशियां लेकर आ सकता है तो किसी को अपने खर्चों और रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी. ज्योतिषीय गणना और गुरुजी द्वारा बताए गए राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना होगा. मेष राशि वालों को गुस्से पर काबू रखना होगा, जबकि मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहने के संकेत हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, शुभ रंग, भाग्यशाली अंक और उपाय.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में विरोधी आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें. किसी की बातों में आकर फैसला न लें और अपनी वाणी पर संयम रखें. कारोबार में मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी होगी. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन को बातचीत से दूर करने की कोशिश करें. गुस्से और आवेग में आकर प्रेम संबंधों में कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे परेशानी बढ़े.

शुभ रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए देवी सरस्वती की पूजा करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन राजनीति और कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रह सकता है. आपके हाथ में एक साथ कई काम आ सकते हैं. हालांकि, काम की अधिकता के कारण मन थोड़ा भटक सकता है. आय अच्छी रहने के संकेत हैं और आप सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं. संतान के लिए नया वााहन खरीदने का विचार बन सकता है. ऑफिस में आपके खिलाफ कोई चाल चल सकता है, इसलिए सतर्क रहें. बिना सलाह के निवेश करने और फिजूलखर्ची से बचें. मानसिक शांति के लिए कुछ समय खुली हवा में बिताएं.

शुभ रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 10

उपाय: प्रेम जीवन में सुधार के लिए तांबे या सोने का कड़ा धारण करने की सलाह दी गई है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. कारोबार में किसी को पार्टनर बनाने का विचार कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं और भाई के विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी डील मिल सकती है. दोस्तों के साथ समय बितााने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह मिलेगा. हालांकि, बाहर का खाना खाने से बचें और निजी बातें हर किसी के साथ साझा न करें.

शुभ रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: सुखद नींद के लिए काले कुत्ते को गेहूं की रोटी और दूध खिलाने की सलाह दी गई है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है. आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और पुराने लेनदेन से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है. माता की सेवा के लिए समय निकालेंगे. संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि, परिवार में किसी महिला मित्र से जुड़ी बात को लेकर सावधानी बरतें. व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो अपने पैसे और सामाान का ध्यान रखें. लंबी यात्रा थकाने वाली हो सकती है, लेकिन उससे लाभ मिलने के संकेत हैं.

शुभ रंग: नारंगी

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: आर्थिक उन्नति के लिए पीपल के पेड़ की जड़ों में तेल चढ़ाने की सलाह दी गई है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. काम का बोझ बढ़ेगा और कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें टालना मुश्किल होगा. मकान या संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का विचार भी बन सकता है. आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलें और बचत पर ध्यान दें. विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए. जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

शुभ रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 16

उपाय: परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए सांप के आकार की चांदी की अंगूठी पहनने की सलाह दी गई है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आय के नए रास्ते खोल सकता है. पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. हालांकि, बिना सोचे-समझे निवेश करने से भविष्य में नुकसान हो सकता है. काम के बोझ के कारण तनााव और बेचैनी महसूस हो सकती है. मनोरंजन और दिखावे पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न करें. खाली समय में बागवानी या खेलकूद जैसी गतिविधियों में शामिल होना अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 19

उपाय: जरूरतमंद और दिव्यांग लोगों की सेवा करने की सलाह दी गई है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. आपको एक के बाद एक अच्छी खबर मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और कर्ज चुकाने में भी सफलता मिल सकती है. हालांकि, प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में सावधानी रखें, धोखाधड़ी होने की आशंका है. आर्थिक लाभ उम्मीद से कम मिल सकता है. परिवार का कोई सदस्य अपने प्रेम संबंधों से जुड़ी बात आापसे साझा कर सकता है. उसकी बात धैर्य से सुनें और सही सलाह दें.

शुभ रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 24

उपाय: अच्छे स्वास्थ्य और स्फूर्ति के लिए मंगल यंत्र से उत्कीर्ण सोने की अंगूठी पहनने की सलाह दी गई है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. आपको अपने काम धैर्य से पूरे करने होंगे. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से परिवार में तनाव बढ़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. प्रेम जीवन में सुधार होगा और जीवनसाथी से कोई खास उपहार मिल सकता है. दोस्तों का सहयोग आर्थिक चिंताओं को कम करने में मदद कर सकता है. सामाजिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है. किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

शुभ रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 14

उपाय: स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए कच्ची हल्दी, केसर, पीले चंदन और पीली दाल के सेवन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रह सकता है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम से बॉस खुश हो सकते हैं. तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होने के संकेत हैं. नए संपर्कों से फाायदा मिल सकता है. हालांकि, जमीन या संपत्ति में निवेश करने से फिलहाल बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा. परिवार के साथ समय बिताने और घर में छोटी पार्टी करने का मौका मिल सकता है.

शुभ रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 21

उपाय: दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है. आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान देना होगा. परिवार के किसी सदस्य की बात बुरी लग सकती है, इसलिए बेवजह विवाद करने से बचें. माता के साथ संपत्ति से जुड़ी बातचीत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में पिता की सलाह आपके काम आ सकती है. वैवााहिक जीवन में तालमेल बनाए रखें. दोस्तों के साथ गलतफहमी होने की आशंका है. ऐसे में बातचीत के दौरान धैर्य और संयम रखना जरूरी होगा.

शुभ रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 15

उपाय: सुखद प्रेम जीवन के लिए पशुओं के साथ क्रूरता न करें और उनकी सेवा करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है. कहीं पैसा अटका हुआ है तो वापस मिलने की उम्मीद है. कारोबार में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर बढ़त बना सकते हैं. माता-पिता के आशीर्वाद से नई नौकरी मिलने के संकेत हैं. हालांकि, आर्थिक मामलों में किसी की सलाह पर आंख मूंदकर निवेश न करें. परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताने से आपको कुछ जरूरी सीख मिल सकती है.

शुभ रंग: मैजेंटा

भाग्यशाली अंक: 25

उपाय: आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए रोजाना 'गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों को आज अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जनसमर्थन बढ़ेगा और किसी नई योजना से जुड़ने का मौका मिल सकता है. दान-पुण्य के काामों में रुचि रहेगी. घर या संपत्ति से जुड़े निवेश में लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से अनबन हो सकती है. जीवनसाथी और परिवार के बीच तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें.

शुभ रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: प्रेम जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक रूप से जल में रेवड़ी प्रवाहित करने की सलाह दी गई है.

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