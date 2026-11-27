

जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मेहनत करने के बावजूद काम अटकने लगते हैं या घर का माहौल काफी भारी सा लगने लगता है. ऐसे में समझ की बार समझ नहीं आता क्या करना चाहिए? हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ और लाइफ कोच आचार्य नीलू ने एक ऐसा उपाय शेयर किया है, जो सभी राशियों के काम आ सकता है.

इस उपाय को नीम करोली बाबा की परंपरा से जुड़ा बताया जाता है, आचार्य नीलू का कहनअ है कि इसे नियमित रूप से करने पर मन को शांति मिलती है और आसपास की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है.

देखें वीडियो...

क्या है ये उपाय?

सही दिशा चुनें:

आपका चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए.

तस्वीर और दीपक:

सामने हनुमान जी की तस्वीर रखें और एक दीपक जलाएं.

पानी और चने:

पास में बिना कवर किए एक गिलास पानी रखें. चाहें तो थोड़े से चने भी साथ रख सकते हैं.

सात बार पाठ:

शांत मन से हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें.

पानी पी लें:

पाठ पूरा होने के बाद उस पानी को पी लें, जिसे सकारात्मक भाव और श्रद्धा के साथ रखा गया था.

ऐसा करने से क्या होगा?

जिन लोगों को लगता है कि उनके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं या तरक्की थम सी गई है, वे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं. इसके अलावा परिवार में किसी की सेहत बार-बार खराब हो रही हो या साढ़ेसाती जैसे दौर से गुजरने की चिंता सता रही हो, तब भी लोग आत्मविश्वास और मानसिक सुकून के लिए ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं.

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