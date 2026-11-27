हर साल मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लोग काल भैरव जयंती मनाते हैं. कई जगह इसे भैरव अष्टमी भी कहा जाता है. माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव के एक बेहद ताकतवर और उग्र रूप का प्राकट्य हुआ था. इस दिन पूजा करने के साथ एक खास परंपरा भी जुड़ी है, जिसमें काले कुत्ते को खाना खिलाया जाता है. अगर आप भी इस बार व्रत या पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो तारीख और समय पहले से जान लेना अच्छा रहता है.

इस साल कब है भैरव जयंती?

इस साल काल भैरव जयंती 1 दिसंबर 2026 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी.

अष्टमी तिथि की शुरुआत: 1 दिसंबर की देर रात 12 बजकर 11 मिनट पर.

अष्टमी तिथि का समापन: उसी दिन रात 11 बजकर 13 मिनट पर.

पूजा के लिए शुभ समय कौन से हैं?

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:08 से 6:02 तक, सुबह जल्दी उठकर नहाने-धोने के बाद दिन की शुरुआत और संकल्प के लिए यह समय ठीक रहता है.

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक, दिन के बीच में पूजा या धार्मिक काम करने के लिए यह अच्छा समय है.

निशिता मुहूर्त: रात 11:43 से 12:38 तक, रात में विशेष पूजा करने वालों के लिए यह मुख्य समय माना गया है.

भगवान काल भैरव का स्वरूप क्या कहता है?

काल भैरव को शिवजी का ही एक रौद्र रूप माना जाता है. उन्हें समय का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए उनके नाम में "काल" जुड़ा है. काशी में तो उन्हें नगर का कोतवाल माना जाता है, यानी पूरे शहर की रखवाली करने वाले. बहुत से लोगों का मानना है कि सच्चे मन से याद करने पर मन का डर कम होता है और बुरे या नकारात्मक असर से बचाव मिलता है.

काले कुत्ते को रोटी क्यों खिलाई जाती है?

ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को खिलाने से राहु और शनि के भारी असर को शांत करने में मदद मिल सकती है. रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी-बड़ी रुकावटें आती हैं, लोग मानते हैं कि इस सेवा से उनमें राहत मिलती है. सबसे बड़ी बात यह है कि बेज़ुबान को खाना खिलाना अपने आप में एक अच्छी आदत भी है.

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