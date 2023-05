Good luck Tips: घर में सुख समृद्धि आने से पहले मिलते हैं ये गुड लक साइन, मालामाल बना देती हैं मां लक्ष्मी

Good Luck Sign: हर दिन एक सा नहीं होता है किसी दिन खुशी (Happiness) होती है, तो किसी दिन गम (Ssdness) भी आता है. कभी आप मालामाल (Rich) बन जाते हैं, तो कभी कंगाल (Poor) भी हो जाते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गुड लक (Good Luck) होने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं क्या? शास्त्रों (Ethology) के अनुसार भी कहा गया है कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो जीवन (Life) में खुशहाली के शुभ संकेत पहले ही मिलने लगते हैं. आइए आज हम आपको ऐसी चार चीजें बताते हैं जो अमीर होने से पहले आपको जरूर आपकी लाइफ में नजर आने लगेगी.

अमीर होने से पहले मिलते हैं ये 4 हिंट्स (You get these four hints before getting rich)



1. जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगती है. आपकी दिनचर्या सुधरने लगती है और धीरे-धीरे सारी कठिनाइयां दूर होने लगती हैं. शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3:00 बजे से लेकर 5:00 बजे के बीच खुलती है, तो दुख के बादल आपके जीवन से छटने लगते हैं और महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनने लगती हैं.

2. अगर आप कभी-कभी अचानक से खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको उस खुशी की वजह समझ में नहीं आती है, तो यह बड़ा संकेत है कि आपके आंगन में खुशियां जल्द ही दस्तक देने वाली है और आप कंगाल से मालामाल बनने वाले हैं. इतना ही नहीं अचानक से खुशी आपकी किसी मनोकामना पूरी होने के संकेत भी देती है.

3. अगर आपके घर में अचानक से गौ माता आ जाती हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है कि घर से दुख के बादल हटने वाले हैं और घर में खुशियों का आगमन होने वाला है. ऐसे में घर पर अगर अचानक गाय आ जाए, तो उन्हें रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं. इसके अलावा घर पर अगर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी बढ़ने लगती है, तो भी इसे पॉजिटिविटी घर में आती है.

4. सोते समय या सपने में अगर आप को भगवान श्री राम के मंत्र का उच्चारण सुनाई दे या उनकी तस्वीर सपने में नजर आए, तो समझ जाएं कि जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं और आप कंगाल से मालामाल होने वाले हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)