आज का दिन कुछ राशियों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों और पारिवारिक रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. किसी को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो किसी के रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं. वहीं, कुछ राशि के जातकों को बढ़ते खर्च और अपनों के साथ होने वाले मतभेद परेशान कर सकते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस राशि को धन लाभ मिल सकता है और किसे अपने रिश्तों का खास ध्यान रखना होगा, तो यहां पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल. साथ ही जानिए अपना शुभ रंग, भाग्यशाली अंक और आज का खास उपाय.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है. बढ़ते खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं और परिवार में आपसी मतभेद के कारण मानसिक तनाव हो सकता है. कार्यक्षेत्र में भी वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव रहेगा. ऐसे में काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. किसी को व्यावसायिक काम के लिए उधार देने से बचें. जीवनसाथी के साथ आपका व्यवहार रूखा रहा है तो अपनी गलती मानकर माफी मांग लें. नई परियोजना शुरू करने और सेमिनार या प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए दिन अच्छा है.

शुभ रंग: पीला

भाग्यशाली अंक: 20

उपाय: आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए चांदी के बर्तन में दही का सेवन करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. आर्थिक तंगी से परेशान लोगों को धन मिलने से राहत मिल सकती है. परिवार में किसी नए सदस्य के आने से खुशियों का माहौल बनेगा. घर में हवन या धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है. संतान की पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी है तो उसके गुरुजनों से बातचीत करना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, कोई कानूनी मामला आपकी चिंता बढ़ा सकता है. दूसरों के भरोसे अपने काम छोड़ने से बचें. प्रेम जीवन में भी समझदारी से काम लें.

शुभ रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 16

उपाय: प्रेम जीवन में मजबूती के लिए शनि मंदिर में सात बादाम और सात काले चने चढ़ाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने काम खुद पूरे करने की कोशिश करें. आमदनी में बढ़ोतरी होने से मन खुश रहेगा. दान-पुण्य के कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. किसी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें. गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचना आपके लिए बेहतर होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं.

शुभ रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: किसी दुर्गा मंदिर में बादाम चढ़ाएं. इनमें से आधे बादाम वापस लाकर काले या नीले कपड़े में लपेटकर घर में रखें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा. आप अपनी समझदारी और अच्छी सोच से कार्यक्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं. परिवार के सदस्यों की समस्याएं सुनने के लिए भी समय निकालना होगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है. संतान के लिए छोटे कारोबार की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं. हालांकि, किसी पुराने परिचित से परेशानी हो सकती है. खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च न करें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में प्यार और समझदारी बनाए रखें.

शुभ रंग: सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य के लिए पीली कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रखें और बाद में उसका सेवन करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रह सकता है. संतान की नौकरी या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और कोई काम समय से पहले पूरा कर सकते हैं. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा. पहले दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. हालांकि, पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें, वरना घर में तनाव बढ़ सकता है.

शुभ रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए रातभर भिगोई हुई मूंग पक्षियों को खिलाएं.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है. पार्टनरशिप में की गई डील से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. कारोबार में कुछ नए बदलाव करने का विचार भी बना सकते हैं. हालांकि, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. खानपान में लापरवाही न करें. परिवार के किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें और परिवार के सदस्यों के साथ नरमी से पेश आएं.

शुभ रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: बेहतर स्वास्थ्य की कामना से सफेद गाय को रोटी खिलाएं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ उलझनों वाला हो सकता है. किसी जरूरी काम के सिलसिले में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. घर पर किसी परिजन के आने से खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. आमदनी के नए रास्ते खुलने की संभावना है. परिवार में जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें. काम से छुट्टी लेकर जीवनसाथी के साथ समय बिताना रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 10

उपाय: स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कच्ची हल्दी, केसर, पीला चंदन और पीली दाल को अपने खानपान में शामिल करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप मेहनत और समझदारी से अपने काम पूरे करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी अच्छी सोच का फायदा मिल सकता है. परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आप समय निकालेंगे. आज की गई बचत भविष्य में आपके काम आ सकती है. किसी पुराने परिचित से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह परेशानी खड़ी कर सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और बातचीत में धैर्य बनाए रखें. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा.

शुभ रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 32

उपाय: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति के लिए घर में अपने इष्टदेव की लोहे की मूर्ति की पूजा करें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम के सिलसिले में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो उसे खुद पूरा करने की कोशिश करें. संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. हालांकि, जीवनसाथी के करियर को लेकर चिंता बनी रह सकती है. अपनी बचत और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चलें. कारोबार से जुड़ी जरूरी योजनाओं की जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें.

शुभ रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सोते समय तकिए के नीचे कच्ची हल्दी और पीपल के पांच पत्ते रखें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलने का है. आमदनी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है. हालांकि, पुराना लेनदेन परेशानी बढ़ा सकता है. कानूनी मामलों में भी सतर्क रहने की जरूरत है. जीवनसाथी आपकी खुशी का ध्यान रखेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी स्वभाव और काम करने के तरीके की तारीफ हो सकती है. जल्द पैसा कमाने के लालच में कोई गलत फैसला न लें.

शुभ रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय: प्रेम जीवन में खुशहाली के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें या भगवान विष्णु के भजन गाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन दान-पुण्य और सामाजिक कार्यों में नाम कमाने वाला हो सकता है. किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा. आप नया वाहन खरीदने का विचार भी बना सकते हैं. संपत्ति से जुड़े किसी मामले में सफलता मिल सकती है. शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है. प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन हर काम योजना के मुताबिक हो, यह जरूरी नहीं है.

शुभ रंग: मैजेंटा

भाग्यशाली अंक: 28

उपाय: प्रेम जीवन में खुशहाली के लिए रेवड़ी, तिल और चीनी से बनी मिठाई को पानी में भिगोकर उसका सेवन करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है. एक साथ कई काम आने से आप उलझन में पड़ सकते हैं. ऐसे में जरूरी कामों को प्राथमिकता दें. कार्यक्षेत्र में अपने काम पर नजर रखें और किसी भी तरह की लापरवाही न करें. जीवनसाथी से बातचीत करते समय सोच-समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें. लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा होने से राहत मिलेगी. पुराने दोस्तों और परिचितों से दोबारा जुड़ने के लिए भी दिन अच्छा है. नई व्यावसायिक साझेदारी करने से पहले सभी जरूरी जानकारियां जुटा लें.

शुभ रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 10

उपाय: प्रेम जीवन में स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए नहाने के पानी में लाल चंदन मिलाएं.

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