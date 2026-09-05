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Success Story: स्‍कूल हेड गर्ल बनीं आर्मी अफसर, खेलों में जीते मेडल, पहले प्रयास में SSB  क्रैक की

आरुषि पांडे ओटीए गया से भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी के रूप में पास आउट हुई हैं. पढ़ें भोपाल की मेधावी छात्र

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Success Story: स्‍कूल हेड गर्ल बनीं आर्मी अफसर, खेलों में जीते मेडल, पहले प्रयास में SSB  क्रैक की
Success Story: भोपाल की आरुषि पांडे बनीं आर्मी अफसर, पहले प्रयास में पास की SSB; जानें प्रेरणादायक सफर
@PROdefprayagraj
  • गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 5 सितंबर 2026 को पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 253 नए सैन्य अफसर बने
  • भोपाल की आरुषि पांडे ने उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन और खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है
  • आरुषि ने 10वीं में 92 प्रतिशत और 12वीं में 95.6 प्रतिशत अंक हासिल क‍िए
आरुषि पांडे की तरह सेना में अफसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

Success Story: बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) में 5 सितंबर 2026 को पासिंग आउट परेड हुई. परेड के बाद देश को 253 सैन्य अफसर मिले हैं. इनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल एंट्री) पुरुष-65 के 218 और एसएससी (टेक्निकल) महिला-36 की 35 अफसर कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बनीं. इन्हीं में से एक हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आरुषि पांडे. 

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अकादमिक और खेल जगत में परचम लहराने के बाद भोपाल की आरुषि पांडे भारतीय सेना में बनीं अफसर
Photo Credit: @PROdefprayagraj

10वीं-12वीं में रहीं टॉपर

भोपाल की मेधावी छात्रा और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी आरुषि पांडे की सक्सेस स्टोरी कमाल की है, जो PRO डिफेंस प्रयागराज ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आरुषि की सफलता की कहानी इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ती है कि कुछ क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए हैं. एक युवा महिला का टेक बैकग्राउंड  से निकलकर भारतीय सेना में नेतृत्व के शीर्ष पद बटालियन कैडेट एडजुटेंट तक पहुंचना हर लड़की को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देता है.  

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खेल में गोल्ड मेडल और अब भारतीय सेना में अफसर; पढ़ें भोपाल की बेटी आरुषि की सफलता की कहानी
Photo Credit: @PROdefprayagraj

PRO डिफेंस प्रयागराज के अनुसार, आरुषि पांडे स्कूल की हेड गर्ल हुआ करती थीं. उन्होंने 10वीं में 92% और 12वीं में 95.6% अंक हासिल किए थे. इसके बाद उन्होंने एआई और मशीन लर्निंग में 8.8 CGPA के साथ कंप्यूटर साइंस से B.Tech पूरा किया. 

टेबल टेनिस में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी

आरुषि पांडे पढ़ाई के साथ-साथ तैराकी और टेबल टेनिस में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं, जहाँ उन्होंने कई स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए. शिक्षा और खेल के बाद आरुषि ने भारतीय सेना में अफसर बनने तक का सफर तय कर लिया है, जो उत्कृष्टता, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल है.  

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स्कूल हेड गर्ल से आर्मी अफसर तक: B.Tech में 8.8 CGPA और नेशनल मेडल जीतने वाली आरुषि सेना में हुईं कमीशन
Photo Credit: @PROdefprayagraj

एनसीसी से सेना अफसर बनने का सफर

आरुषि ने थल सेना कैंप में भाग लिया और देश भर की 100 चुनिंदा महिला एनसीसी कैडेट्स में चुनी जाकर ओटीए चेन्नई में अटैचमेंट ट्रेनिंग प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में SSB इंटरव्यू क्रैक किया. ओटीए गया में प्रशिक्षण के दौरान अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के बल पर वह सीनियर अंडर ऑफिसर से प्रतिष्ठित बटालियन कैडेट एडजुटेंट के पद तक पहुंचीं. 



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