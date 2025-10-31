CBSE बोर्ड परीक्षाओं में इस बार क्या होगा नया? सिलेबस से लेकर एग्जाम तक की पूरी जानकारी

CBSE Date Sheet 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) फरवरी से शुरू होने वाली है. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं और अप्रैल में एग्जाम खत्म होगा. लेकिन अगले साल बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ न्यू होने वाला है. क्योंकि सीबीएसई ने एग्जाम को लेकर कई नई घोषणाए की है. सीबीएसई ने बताया है कि अब से बोर्ड की परीक्षाएं साल में दो बार होंगी. ये बदलाव छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए हैं.बच्चों में रटने की प्रैक्टिस कम हो और समझने को लेकर काम किया जाए इसलिए ये फैसला लिया गया है.

कक्षा 10वीं के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा, छात्र दोनों में से जिस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, उसी के अंक फाइनल रिजल्ट में मान्य होंगे. यह सबसे महत्वपूर्ण और छात्र-केंद्रित बदलाव है जो 2026 से लागू होगा.

छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का दूसरा मौका देना और 'हाई-स्टेक' सिंगल परीक्षा के तनाव को कम करना है.

इतने प्रतिशत अटेंडेट्स होगी अनिवार्य

बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट के लिए छात्रों की कम से कम 75 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य होगी. अटेंडेंस को आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) से जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि कम अटेंडेंस वाले छात्रों को इंटरनल एग्जाम में परेशान हो सकती है. हो सकता है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

परीक्षा की तारीखें जल्दी जारी

सीबीएसई ने छात्रों को तैयारी के लिए पूरा समय मिले इसलिए परीक्षा शुरू होने के 110 दिन पहले ही कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट (Final Datesheet) जारी कर दी है. परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी.

सीबीएसई 2026 एग्जाम पैटर्न

कक्षा 12: प्रश्न पत्र में योग्यता-केंद्रित प्रश्नों (Competency Focused Questions—MCQs, केस-आधारित/स्रोत-आधारित प्रश्न) का भार बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है.

कक्षा 10: कक्षा 10 में भी ऐसे प्रश्नों का भार बढ़ाया गया है.

