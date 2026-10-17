IPS अन्नू टाटू ने प्यार के लिए छोड़ा असम, 2700 KM दूर गुजरात आईं यह Gen Z पुलिस अफसर

भारतीय पुलिस सेवा में जेनरेशन जेड की आईपीएस अधिकारी अन्नू टाटू ने असम-मेघालय कैडर छोड़ दिया. करीब 2700 किलोमीटर दूर गुजरात कैडर चली आई हैं. गृह मंत्रालय ने आईपीएस अन्नू टाटू का इंटर कैडर ट्रांसफर किया है. अब वे गुजरात कैडर में सेवाएं देंगी. वे मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के असम-मेघालय कैडर की साल 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी अन्नू टाटू का 2023 बैच के आईपीएस गौतम विवेकानंदन से शादी के आधार पर गुजरात कैडर में तबादला किया गया है. असम की गुजरात से दूरी करीब 2700 किलोमीटर है. प्यार के लिए इतनी दूर आने के बाद अन्नू अब अपने होम स्टेट राजस्थान के पड़ोसी राज्य में तैनात हो सकेंगी.

आईपीएस अन्नू टाटू कौन हैं?

अन्नू टाटू राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा के गांव भरतून की रहने वाली हैं. अन्नू को तीसरे प्रयास में सफलता मिली. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में अन्नू ने अखिल भारतीय स्तर पर 591वीं रैंक हासिल की थी. एसटी वर्ग में उनका स्थान 26वां था. खास बात यह है कि अन्नू ने घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी की थी. इसमें उनकी बड़ी बहन ज्योति मीणा, जो आईपीओएस अधिकारी हैं, का मार्गदर्शन रहा.

अन्नू टाटू ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कानोड़िया कॉलेज जयपुर से बीए की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया. अन्नू टाटू का जन्म 14 जनवरी 1998 को हुआ था. ऐसे में वे जेनरेशन जेड की पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि जिन लोगों का जन्म साल 1997 से 2012 के बीच हुआ है, उन्हें जेनरेशन जेड या शॉर्ट में जेन-जी कहा जाता है.

ips annu tatu inter cadre transfer assam meghalaya to gujarat ips gautam vivekanandan Photo Credit: ips gov in

अन्नू टाटू के जीजा भी आईपीएस

अन्नू टाटू का परिवार अधिकारियों वाला है. खुद आईपीएस होने के अलावा उनकी बड़ी बहन ज्योति मीणा आईपीओएस अधिकारी हैं और उनके जीजा शैलेंद्र बामणिया भी आईपीएस अधिकारी हैं. उनके पिता जीआर मीणा सरस डेयरी जयपुर में असिस्टेंट मैनेजर हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. उनकी एक बहन चिकित्सा अधिकारी है और चार भाई-बहनों में सबसे छोटे भाई ऋषिकेश डॉक्टर हैं. अन्नू का परिवार जयपुर में रहता है. यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद अन्नू टाटू को असम-मेघालय कैडर मिला. उन्होंने असम-मेघालय के शिवसागर और सादिया जैसे इलाकों में सेवाएं दी हैं.

आईपीएस गौतम विवेकानंदन कौन हैं?

जिन आईपीएस गौतम विवेकानंदन के लिए अन्नू टाटू ने असम-मेघालय से इंटर कैडर ट्रांसफर करवाया है, वे गुजरात के वलसाड के रहने वाले हैं. गौतम विवेकानंदन का जन्म 6 नवंबर 1998 को गुजरात के वलसाड में हुआ था. वे भी अन्नू टाटू की तरह जेनरेशन जेड के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर 211वीं रैंक हासिल की थी.



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