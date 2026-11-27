IPS mavis Tak Transfer: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की चर्चित अधिकारी मेविश टाक एक बार फिर चर्चा में हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें राजधानी लखनऊ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उत्तर प्रदेश कैडर की 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री मेविश टाक का अपर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के पद से तबादला कर दिया गया है. उन्हें अब अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है. दरअसल, इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं. 25 नवंबर और 27 नवंबर को यूपी कैडर के भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए. योगी सरकार ने लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत कई जिलों एवं पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं. तबादला सूची में आईपीएस मेविश टाक का नाम भी शामिल है.

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मेविश टाक की सक्सेस स्टोरी

आईपीएस अधिकारी मेविश टाक की सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक है. वह मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले की रहने वाली हैं. वर्तमान में उनका परिवार मुंबई में रहता है. मेविश टाक को सोनभद्र की पहली महिला एएसपी बनने का गौरव भी हासिल है. एक समय ऐसा था जब बेटी को पढ़ाने के लिए उनके पिता को समाज के लोगों के ताने सुनने पड़ते थे. पिता अब्दुल करीम टाक बॉम्बे हाईकोर्ट में अनुवादक के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं.

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मेविश टाक का इंटरव्यू

मेविश टाक राजस्थान के ऐसे मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं, जिसमें सरकारी नौकरी हासिल करने वाली वह पहली महिला हैं. पूर्व में मेविश टाक ने एनडीटीवी के सोनभद्र संवाददाता अश्विनी सिंह से बातचीत में अपने परिवार, सामाजिक तानों और यूपीएससी तक के सफर से जुड़ी कई बातें साझा की थीं. उन्होंने बताया था कि उनके पिता अब्दुल करीम टाक के लिए अपनी तीनों बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना आसान नहीं था.

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लोग कहते थे, बेटियों को कौन-सा कलेक्टर-एसपी बना दोगे

उन्होंने बताया कि समाज और रिश्तेदारों की ओर से उनके पिता को बेटियों को अधिक पढ़ाने के लिए लगातार ताने सुनने पड़ते थे. लोग कहते थे, "बेटियों को इतना पढ़ा-लिखा रहे हो, इन्हें कौन-सा कलेक्टर-एसपी बना दोगे?" लेकिन अब्दुल करीम टाक ने समाज की बातों की परवाह किए बिना अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया. पिता के इसी विश्वास का परिणाम है कि आज उनकी बेटी मेविश टाक भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं.

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मेविश टाक की यूपीएससी रैंक

बता दें कि मेविश टाक को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में तीसरे प्रयास में सफलता मिली थी. शुरुआती दो प्रयासों में वह प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाई थीं. हालांकि, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 386वीं रैंक हासिल की और उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी बनीं.

बांदा और सोनभद्र में सेवाएं देने के बाद अब वह लखनऊ में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगी. मेविश टाक ने मुंबई के न्यू कैंब्रिज स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस) में स्नातक की डिग्री हासिल की. उन्होंने इंडियन फेडरेशन एंड लैंग्वेज पॉलिटिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया. खास बात यह है कि मेविश टाक ने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की.

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