QS ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2026 में देश का नाम रोशन, तीन टॉप IIMs ने मारी बाजी, देखिए लिस्ट

QS Global MBA Rankings 2026: हाल ही में आई QS ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2026 में देश के तीन बड़े IIMs ने टॉप 100 में जगह बनाई है, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर है IIM बैंगलोर, जिसने दुनिया भर में 52वीं रैंक हासिल की है. पिछले साल से एक पायदान ऊपर आकर इसने अपनी नेशनल टॉप पोजीशन बरकरार रखी है. इसके बाद आता है IIM अहमदाबाद, जो 58वीं रैंक पर है, और फिर IIM कलकत्ता 64वीं रैंक के साथ अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

M.Sc. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और एप्लाइड जियोइन्फॉर्मेटिक्स की ओपन हाउस काउंसलिंग 19 सितंबर को

IIM इंदौर ने भी कमाल किया है. 2022 में पहली बार रैंकिंग में आने के बाद, इस साल यह 151-200 के ब्रैकेट में आ गया है, जो इसकी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है. कुल मिलाकर, इस बार 14 भारतीय बिजनेस स्कूलों ने ग्लोबल MBA लिस्ट में जगह बनाई है. यह दिखाता है कि भारत में MBA की पढ़ाई का लेवल लगातार बेहतर हो रहा है.

बता दें कि इस बार की रैंकिंग में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले. वॉक्सन स्कूल ऑफ बिजनेस ने पहली बार एंट्री मारी और अपनी डाइवर्सिटी के लिए खूब तारीफ बटोरी और दुनिया भर में जॉइंट 26वीं रैंक हासिल की और एशिया में टॉप पर रहा. इसका मतलब है कि वहां अलग-अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है, जो एक बहुत अच्छी बात है.



सिर्फ MBA ही नहीं, भारत ने QS बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग्स 2026 में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. इस लिस्ट में भारत के 37 प्रोग्राम्स शामिल हुए हैं, जिनमें 10 नए हैं. यह दिखाता है कि भारत में बिजनेस की पढ़ाई सिर्फ MBA तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी कई मास्टर्स प्रोग्राम्स में भी भारत अच्छा कर रहा है.

मास्टर्स इन मैनेजमेंट (MiM) कैटेगरी में भी हमारे IIMs ने धूम मचा दी है. IIM बैंगलोर 7वें, IIM अहमदाबाद 11वें और IIM कलकत्ता 12वें नंबर पर हैं, ये सभी दुनिया के टॉप 15 में शामिल हैं. इसके अलावा, IIM लखनऊ (30), कोझिकोड (48) और इंदौर (50) भी ग्लोबल टॉप 50 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.

हालांकि, फाइनेंस प्रोग्राम्स में कोई भी भारतीय स्कूल टॉप 200 में नहीं आ पाया, लेकिन इसमें भी जल्द ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है. एक और खास बात यह रही कि TAPMI ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) के मामले में 22वीं रैंक पर आकर सबको चौंका दिया. इसका मतलब है कि वहां से पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स को अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलने की संभावना ज्यादा होती है.