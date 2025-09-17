M.Sc. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और एप्लाइड जियोइन्फॉर्मेटिक्स की ओपन हाउस काउंसलिंग 19 सितंबर को

IPU के M.Sc. (एनवायरनमेंट मैनेजमेंट) और M.Sc. (एप्लाइड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) प्रोग्राम्स के लिए ओपन हाउस काउंसलिंग 19 सितंबर को होने वाली है. यह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मौका है जिन्होंने इन कोर्सेज के लिए CET या CUET के जरिए अप्लाई किया है.

कब और कहां होगी काउंसलिंग?

यह काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी. तारीख है 19 सितंबर. इसी दिन आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और फिर रैंक के हिसाब से आपको सीटें अलॉट की जाएंगी.

किन प्रोग्राम्स के लिए है यह काउंसलिंग?

M.Sc. (एनवायरनमेंट मैनेजमेंट) – प्रोग्राम कोड 111

M.Sc. (एप्लाइड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) – प्रोग्राम कोड 178

ये प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, द्वारका कैंपस में चलाए जाते हैं. दोनों ही प्रोग्राम्स में 30-30 सीटें उपलब्ध हैं, यानी कुल 60 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा.

काउंसलिंग के लिए क्या-क्या तैयारी करनी होगी?

काउंसलिंग के दिन आपको कुछ ज़रूरी कागजात और फीस साथ लानी होगी. इन्हें पहले से तैयार करके रखें ताकि आखिरी मिनट में कोई दिक्कत न हो:

आपको 1,23,500 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट लाना होगा, जो "यूनिवर्सिटी कुलसचिव" (Registrar, GGSIPU) के नाम से बना हो. यह आपकी पहले साल की फीस होगी.

कम से कम चार नए पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखें.

आपने जिस भी एंट्रेंस एग्जाम (CET या CUET) के जरिए अप्लाई किया है, उसका रैंक कार्ड.

आपके एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड.

आपकी जन्मतिथि का प्रमाण, जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र.

आपकी सभी मार्कशीट्स (10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन), प्रोविजनल सर्टिफिकेट/डिग्री, कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आदि की ओरिजिनल कॉपी और उनकी फोटोकॉपी का एक सेट साथ रखें.

आप इन काउंसलिंग और प्रोग्राम्स के बारे में अधिक जानकारी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकते हैं:

www.ipu.ac.in

www.ipu.admissions.nic.in