ICAI CA फाउंडेशन का रिजल्ट हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

ICAI ने सितंबर 2026 के लिए सीए फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. इस बार कशिका और महक गुप्ता ने संयुक्त रूप से 361 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) हासिल की है. इस सेशन में कुल 18.93 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं. ये परीक्षा 2,5,7 और 9 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी.

कैसे चेक करें रिजल्ट