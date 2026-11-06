JSSC-CGL अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा, सरकारी नौकरी पर मंडराता खतरा टला

झारखंड के 1900 से ज्यादा चयनित JSSC-CGL अभ्यर्थियों को दिवाली से ठीक पहले बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया है, जिसमें JSSC की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि इस तरह सामूहिक रूप से परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती. साथ ही, आपराधिक अभियोजन के बिना किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता. इस फैसले के बाद 1900 से अधिक चयनित अभ्यर्थी झारखंड सरकार के साथ अपनी नौकरी जारी रख सकेंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साल 2024 में आयोजित JSSC-CGL परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था. परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. इस बीच राज्य में छात्र आंदोलन तेज हुआ और JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी. इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में JSSC-CGL समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था. सरकार के इस फैसले के बाद पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी संकट खड़ा हो गया था.

सरकार के फैसले से प्रभावित चयनित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि यदि परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी सजा सभी सफल उम्मीदवारों को नहीं दी जा सकती. चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की है और नियुक्ति प्राप्त की है. ऐसे में बिना व्यक्तिगत दोष साबित किए उनकी नौकरी समाप्त करना उचित नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

फैसला सुनाते हुए अदालत ने सरकार के सामूहिक रद्दीकरण के फैसले को गलत माना. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत ने कहा कि आपराधिक अभियोजन के बिना किसी चयनित अभ्यर्थी को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता. इस निर्णय से 1900 से अधिक चयनित उम्मीदवारों की सरकारी नौकरी जारी रहने का रास्ता साफ हुआ है. हालांकि, परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला अलग रहेगा. हाई कोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले कई महीनों से नौकरी पर मंडरा रहे संकट को लेकर चिंतित थे. लंबे इंतजार के बाद आया यह फैसला चयनित उम्मीदवारों के लिए दिवाली के तोहफे से कम नहीं है.

हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जांच एजेंसी अपनी जांच जारी रखेगी और जांच के दौरान जो भी अभ्यर्थी या अन्य लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, अदालत ने जांच पूरी करने के लिए जांच एजेंसी को कोई निश्चित समय-सीमा (टाइम फ्रेम) निर्धारित नहीं की है. ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच पहले की तरह जारी रहेगी और दोषियों पर कार्रवाई का रास्ता खुला रहेगा.

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