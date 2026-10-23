CA इंटर के बाद अब CA फाउंडेशन का रिजल्ट होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने के बाद अब सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 का रिजल्ट जारी होने वाला है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है. बताया जा रहा है कि रिजल्ट 23 से 26 अक्टूबर के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है.
CA Foundation Result चेक करने का तरीका
- रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं
- इसके बाद CA Foundation September 2026 Result का लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें
- दी गई जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालें
- कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें
- ऐसा करते ही रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा
- रिजल्ट को यहां से डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट भी निकालकर रख लें
स्कोरकार्ड पर जरूर चेक करें ये चीजें
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें कुछ चीजों को ध्यान से देखना होगा. सबसे पहले ये देखें कि आपके कुल कितने नंबर आए हैं और आपने क्वालिफाई किया है या नहीं. इसके अलावा इसमें अपना नाम, विषयवार नंबर और बाकी चीजों को भी ध्यान से देखें. किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर हेल्पलाइन पर संपर्क करें.
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