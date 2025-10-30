CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेटशीट, ऐसे करें PDF डाउनलोड

CBSE Date Sheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं. बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर ये डेटशीट जारी की गई है. कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेंगीं, वहीं 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगीं.

ऐसे चेक करें डेटशीट

सीबीएसई के छात्र बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट चेक कर सकते हैं और यहीं से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार कक्षा 10वीं के लिए दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा. नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत ये परीक्षा ली जाएगी. इससे पहले बोर्ड की तरफ से परीक्षाओं की टेंटेटिव डेटशीट जारी की गई थी. अब छात्रों के लिए फाइनल डेटशीट जारी की गई है.

ये रही पूरी डेटशीट

बोर्ड ने दी ये जानकारी

सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि डेटशीट इस बार 110 दिन पहले जारी कर दी गई है. साथ ही दोनों कक्षाओं में दो विषयों के लिए बीच का अंतराल दिया गया है. डेटशीट इस तरह से तैयार की गई है कि प्रस्तावित दो विषयों की परीक्षा एक तारीख पर न हो. बोर्ड परीक्षाओं को प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले खत्म करने की कोशिश की गई है, जिससे छात्रों को आसानी होगी.

बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मूल्यांकन के दौरान सभी विषयों के शिक्षक एक साथ और लंबे समय तक अपने विद्यालय से दूर नहीं रहेंगे. डेटशीट तैयार करते समय 40 हजार से ज्यादा विषय संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डेटशीट तैयार की गई है.

बोर्ड ने इस बार को इस तरह तय किया है कि किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (जैसे JEE या NEET) से टकराव न हो.