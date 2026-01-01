CBSE ने 12वीं क्लास की कौन सी परीक्षा अप्रैल में की शिफ्ट, जानें अब कब आएंगा रिजल्ट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले डेटशीट में कुछ बदलाव किया है. CBSE की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के चलते 3 मार्च 2026 को आयोजित होनी वाली परीक्षाओं की तारीख बदली गई है. रिवाइज्ड डेटशीट के मुताबिक कक्षा 10 की जो परीक्षा पहले 3 मार्च 2026 को आयोजित होनी थी वो अब 11 मार्च 2026 को कराई जाएगी. जबकि कक्षा 12 वीं की जो परीक्षा 3 मार्च 2026 को निर्धारित की गई थी. उसे एक महीने से अधिक के लिए टाल दिया गया है. अब यह परीक्षा सीधा अप्रैल में होगी

CBSE डेटशीट में क्या बदलाव हुआ है

कक्षा 12 का 3 मार्च 2026 को लीगल स्टडीज (Legal Studies) का पेपर था. अब ये पेपर 10 अप्रैल 2026 को होगा. वहीं 3 मार्च को 10वीं क्लास का लेग्वेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम थे. अकाउंटेंसी, तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, तंगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो, बहासा मेलायू के एग्जाम 3 मार्च को रखे गए थे जो कि अब 11 मार्च 2026 को होंगे.

CBSE बोर्ड ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि डेटशीट में किया गया संशोधन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसपर भी लिखा जाए. छात्रों और पेरेंट्स को जल्द से जल्द इस बदलाव की जानकारी दी जाए.

बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 30 अक्टूबर 2025 को जारी की थी. सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं. 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब 11 मार्च को खत्म होंगी. वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब 10 अप्रैल को खत्म होंगी. यानी 12वीं क्लास के नतीजे अब 10 अप्रैल के बाद ही आएंगे.

