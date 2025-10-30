दिल्ली समेत देशभर की ये 22 यूनिवर्सिटी निकलीं फर्जी, तुरंत चेक करें पूरी लिस्ट

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की तरफ से ऐसी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है, जो फर्जी तरीके से चल रही हैं. साथ ही बताया गया है कि जिन लोगों ने भी इन यूनिवर्सिटीज से डिग्री ली है या फिर कोर्स कर रहे हैं, वो मान्य नहीं हैं. इनमें दिल्ली की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पडुचेरी की यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं. इन सभी यूनिवर्सिटीज के नाम यूजीसी ने जारी किए हैं और बताया है कि ये संस्थान किसी भी तरह की डिग्री नहीं दे सकते हैं.

दिल्ली में चल रहा था फर्जी इंस्टीट्यूट

UGC एक्ट 1956 के तहत देशभर की तमाम यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी जाती है, जिसके तहत वो डिग्री देते हैं. हालांकि जिन 22 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई है, उनमें से किसी के पास भी इस तरह की मान्यता नहीं है. ताजा मामला दिल्ली का है, जहां कोटला मुबारकपुर में चल रहे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग को फर्जी बताया गया है. यूजीसी ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है. यानी जिन छात्रों ने यहां से पढ़ाई की है और डिग्री ली है, वो किसी काम नहीं आएगी.

दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट

दिल्ली की कुल 10 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को यूजीसी की तरफ से फर्जी बताया गया है. ये तमाम संस्थान UGC के सेक्शन 2(f) और 3 के मुताबिक अमान्य हैं. ये बिना मान्यता के खुद को कानूनी तौर पर लीगल बता रहे हैं.

अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (A.I.I.P.H.S. State Government University) कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्लेस व्यावसायिक विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी संस्थान, नई दिल्ली आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी विश्वकर्मा स्वरोजगार मुक्त विश्वविद्यालय विश्व शांति संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (WPUNU), पीतमपुरा प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थान, कोटला मुबारकपुर

उत्तर प्रदेश

गांधी हिंदी विद्यापीठ, इलाहाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नोएडा

आंध्र प्रदेश

क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंड डीम्ड यूनिवर्सिटी बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम

पश्चिम बंगाल

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑलटरनेटिव मेडिसिन कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ ऑलटरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च डायमंड हार्बर रोड

महाराष्ट्र: राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

पुडुचेरी: श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन