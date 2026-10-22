दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर एक्शन में सरकार, NHAI ने 157 किमी हाईवे पर 900 कर्मचारी किए तैनात

दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है. AQI के 240 के पार पहुंचने के बाद ग्रैप-1 (GRAP-1) लागू कर दिया गया है. इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रदूषण को कम करने के लिए हाईवे नेटवर्क पर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है.
NHAI के अनुसार दिल्ली-NCR की करीब 157 किलोमीटर लंबी सड़कों और कॉरिडोरों पर 900 कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इन कर्मचारियों की मदद से हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल उड़ने से रोका जा सके. कई स्थानों पर स्मोक गन भी लगाई गई हैं जो हवा में मौजूद धूल को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं.
-
-
साल भर में जितनी लॉन्चिंग हरिकोटा से नहीं होती, उतना तो कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च कर देती है: PM मोदी
-
NDTV World Summit के मंच से कौन से नए खेल का जिक्र कर गए मोदी...!
-
तब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है... PM मोदी का NDTV वर्ल्ड समिट से दुनिया को संदेश
-
PM Modi Speech: Covid-19 का जिक्र कर PM मोदी ने बताई भारत की ताकत! कही ये बातें | NDTV India
-
PM Modi Speech: UN को लेकर NDTV World Summit के मंच पर बड़ी बात बोले पीएम मोदी | NDTV India
-
'मौजूदा चुनौतियों के सामने संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं साफ दिख रही हैं', NDTV World Summit में बोले PM मोदी
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर पहुंचे PM Modi! | Breaking News
-
भारत क्या पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहता है? NDTV World Summit में जयशंकर का जवाब
-
रील देखने की लत से बचाएगी ये माइक्रो साधना, NDTV World Summit में स्वामी सर्वप्रियानंद ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 में पहुंचे PM Modi, थोड़ी देर में होगा संबोधन
प्रदूषण रोकने के लिए हाईवे पर विशेष अभियान
NHAI के सदस्य आलोक दीपांकर ने बताया कि इन गतिविधियों की निगरानी के लिए जियो टैगिंग और CCTV कैमरों का सहारा लिया जा रहा है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी उपाय प्रभावी ढंग से लागू हों.
प्राधिकरण का दावा है कि पिछले एक वर्ष में दिल्ली-NCR के विभिन्न हाईवे कॉरिडोरों पर 9 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं. इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे, DND-सोहना कॉरिडोर और दिल्ली-देहरादून हाईवे प्रमुख हैं. खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में दिल्ली से निकले 13 लाख टन से अधिक कचरे का उपयोग सड़क किनारे हरित क्षेत्र विकसित करने और लैंडस्केपिंग में किया गया है.
157 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पर 900 कर्मचारी तैनात
वहीं, हाईवे पर लगने वाले जाम और प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों के लिए लोगों को ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि यातायात को सुचारु बनाकर भी प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है.
उधर, CAQM की बैठक में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों पर चिंता जताई गई है. राज्यों को जागरूकता बढ़ाने, ड्रोन से निगरानी करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें- रिफॉर्म उत्सव के लिए सरकार की तैयारी तेज, सभी मंत्रालयों से कहा जल्दी दें रिपोर्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं