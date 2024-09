Yuzvendra Chahal: चहल का चला जादू, डर्बीशायर के खिलाफ नॉर्थम्पटनशायर के लिए पंजा जड़कर मचाया हड़कंप

Yuzvendra Chahal Five Wicket Haul: भारत के सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन दो मैच में डर्बीशायर के खिलाफ नॉर्थम्पटनशायर के लिए 45 रन देकर पांच विकेट लिए. भारतीय व्हाइट-बॉल विशेषज्ञ ने मैच के दौरान 100 प्रथम श्रेणी विकेटों का व्यक्तिगत मील का पत्थर भी पूरा किया, जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका तीसरा पांच विकेट हॉल था. इंग्लिश समर अब तक इस लेग-ब्रेक गेंदबाज के लिए लाभदायक रहा है, जिसने पिछले महीने वन डे कप में केंट के खिलाफ पांच विकेट 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे.

He does this every time.



More magic from Yuzvendra Chahal, who takes 5-45 for Northamptonshire against Derbyshire.



Just watch the deliveries for his second and fifth wickets... pic.twitter.com/XCvYn3mGmN