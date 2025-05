Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल ने सुनील नरेन का गुरुर किया चकनाचूर, CSK vs PBKS मैच में बना डाले 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Yuzvendra Chahal, Chennai Super Kings vs Punjab Kings, 49th Match: आईपीएल 2025 का 49वां मुकाबला बीते कल (30 अप्रैल) चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच चेन्नई स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया. जहां पंजाब की टीम दो गेंद शेष रहते चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जरुर पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' घोषित किया गया. मगर युजवेंद्र चहल के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है. सीएसके के खिलाफ उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल तीन ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 10.70 की इकोनॉमी से 32 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने कुछ खास उपलब्धियां भी हासिल की, जो कुछ इस प्रकार है-

बीते कल चहल ने अपनी टीम के लिए 19वें ओवर में कुल चार विकेट चटकाए. आखिर के तीन गेंदों पर उन्होंने तीन सफलता प्राप्त की. जिसके साथ ही वह आईपीएल में पंजाब की तरफ से शिरकत करते हुए हैट्रिक लेने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि केवल युवराज सिंह, अक्षर पटेल और सैम कुर्रन के नाम दर्ज थी, लेकिन बीते कल तीन गेंदों पर लगातार तीन सफलता प्राप्त करने के बाद वह भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

𝙒.𝙒.𝙒 🤯



First hat-trick of the season 😍

Second hat-trick of his IPL career 🫡



Yuzvendra Chahal is his name 😎



Updates ▶ https://t.co/eXWTTv8v6L #TATAIPL | #CSKvPBKS | @yuzi_chahal pic.twitter.com/4xyaX3pJLX