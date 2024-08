Video: एक ओवर में 39 रन ! युवराज सिंह का वर्ल्ड रिक़ॉर्ड टूटा, इस अनजान बल्लेबाज ने विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली, रचा इतिहास

Yuvraj Sinhg 17-Year Old World Record Broken: टी-20 वर्ल्ड कप सब रिजनल ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालिफायर के मुकाबले के दौरान एक ऐसा करिश्मा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालिफायर के मुकाबले में एक ओवर में 39 रन बने हैं. पुरुष टी-20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह (Darius Visser vs Yuvraj Singh) के नाम था. युवी ने साल 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाते हुए कुल 36 रन बनाए थे. अब युवराज सिंह के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है.

दरअसल, 28 साल के विसर (Darius Visser) ने वानूआतू के खिलाफ मैच में समोआ की पारी के 15वें ओवर में विरोधी टीम के तेज गेंदबाज नलिन निपिको की 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए, जिसमें से तीन गेंदें नो बॉल थी. जिसके कारण एक ओवर में कुल 39 रन बने.

39 — डेरियस विसर (समोआ) Vs वैन, 2024

36 — युवराज सिंह (भारत) Vs इंग्लैंड, 2007

36 — कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) Vs श्रीलंका, 2021

36 — रोहित शर्मा/रिंकू सिंह (भारत) Vs अफ़ग़ानिस्तान, 2024

36 — दीपेन्द्र सिंह ऐरी (नेपाल) Vs कतर, 2024

36 — निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज )Vs अफ़ग़ानिस्तान, 2024

🚨WORLD RECORD CREATED IN MEN'S T20 LEVEL 1 OVER 39 RUNS



Darius Visser scored 39 runs in match between Samoa Vs Vanuatu

(🎥 - ICC)#T20 #T20WorldCup #records #ICC #CricketUpdate #cricketnews pic.twitter.com/sXiyrlxjtE