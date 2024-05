"वह एक और वर्ल्ड कप जीतने का हकदार हैं", युवराज सिंह ने भारत के इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

Yuvraj Singh on batter of the current generation

Yuvraj Singh on best batter of the current generation: भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने उस भारतीय बल्लेबाज के नाम का ऐलान किया है जो वर्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है. युवी ने आईसीसी के साथ इंटरव्यू में बात करते हुए इस बारे में खुलासा किया. युवराज सिंह ने विराट कोहली (Yuvraj Singh on Kohli) को र्तमान पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना है. युवी ने इसके अलावा ये भी बताया है कि वो कोहली को एक और वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना चाहते हैं. अपनी बात रखते हुए युवी ने कहा, "उन्होंने निश्चित रूप से इस युग में स्थापित हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. मेरा मानना है कि हर प्रारूप में वह इस पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है. मेरी राय में, उसे विश्व कप पदक की जरूरत है. उसे एक मिल गया है वह एक से असंतुष्ट है, मुझे यकीन है." (Yuvraj Singh on T20 Wordl Cup)