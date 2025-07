'आप फिर से इतिहास...', विराट सहित तमाम दिग्गजों ने शुभमन गिल को किया सलाम

टीम इंडिया को बर्मिंघम टेस्ट में चौथे दिन शनिवार को जीत की महक मिल चुकी है. और अगर भारत इस मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) का है. गिल ने पहली पारी में दोहरे सहित दोनों पारियों में शतक जड़ते हुए कुल 410 रन बनाकर वह कारनामा कर दिखाया, जो टेस्ट इतिहास में पहले कभी कोई बल्लेबाज नहीं ही कर सका. अगर भारत यहां जीत हासिल करता है, तो निश्चित तौर पर यह 'गिलजीत' के तौर पर याद किया जाएगा. खेल के तमाम दिग्गजों ने गिल को उनकी असाधारण बल्लेबाजी के लिए सलाम किया.

पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंस्टापोस्ट में लिखा, 'वेल प्लेड स्टार ब्वॉय! आप फिर से इतिहास लिख रहे हो. ऊपर से आगे तक आपके लिए तालियां. आप इसके पूर्ण हकदार हो.' एक समय गिल के मेन्टॉर रहे युवराज ने फिर से चेले के लिए शानदार शब्द कहे हैं एक और प्रयासरहित शतक, पूरी तरह शांत चित्त

Another innings and yet another century! 💯

Making it look effortless and full of composure 👌🏻 great going captain! @ShubmanGill pic.twitter.com/vAJ8PhM5Cw — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 5, 2025

कुछ पारियां स्पेशल होती हैं. यह ऐतिहासिक है. बात मोहम्मद शमी की एकमद सही है

Some knocks are just special.

This one? Truly historic.

269 in England — the highest ever by an Indian 🇮🇳

Take a bow, skipper @shubmangill 🙌#ShubmanGill #TeamIndia #ENGvsIND pic.twitter.com/N86CBaKWo1 — 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) July 3, 2025

हर्षा भोगले कह रहे हैं कि गिल ऐसे शख्स की तरह खेले जिसे मानो आशीर्वाद मिला है. और यह आशीर्वाद खासे लंबे समय तक जारी रह सकता है

He is playing like a man blessed. And long may that blessing continue. So happy to be able to see it. #ShubmanGill — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 5, 2025

धवन इंग्लैंड की धरती पर दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहला भारतीय बनने के लिए बधाई दी है