Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल का इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाका, हिटमैन को पछाड़ कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Yashasvi Jaiswal Highest Runs Record in Year 2024: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को यहां जिंबाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पांच मैच की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर है. मुंबई में टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम की विजयी परेड में हिस्सा लेने के बाद संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल टीम से जुड़ गए हैं और इस मैच में खेल रहे हैं. तेज गेंदबाज खलील अहमद ने एकादश में मुकेश कुमार की जगह ली.

YASHASVI JAISWAL BECOMES THE LEADING RUN-GETTER IN INTERNATIONAL CRICKET IN 2024. 🇮🇳 🤯 pic.twitter.com/3KV76leJu7