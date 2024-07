Sbubman Gill: "हम जानते हैं कि अगर", ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद कप्तान गिल का बड़ा बयान

Shubman Gill on Win Over Zimbabwe: कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) के अर्धशतक के बाद वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) के फिरकी के जादू से भारत ने जिंबाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां 23 रन की जीत के साथ पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई. भारत के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे की टीम ऑफ स्पिनर सुंदर (15 रन पर तीन विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने छह विकेट पर 159 रन ही बना सकी. आवेश खान ने 39 रन देकर दो जबकि खलील अहमद ने 15 रन देकर एक विकेट चटकाया. डियोन मायर्स (49 गेंद में नाबाद 65 रन, सात चौके, एक छक्का) ने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा लेकिन जिंबाब्वे को जीत नहीं दिला सके.

