WTC Final: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने कुछ ऐसे दी प्लेन दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि

वीरवार को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की दुर्घटना ने क्रिकेट की दुनिया को भी गमगीन कर दिया. और घटना में कुल मिलाकर मारे गए तकरीबन 300 लोगों की मौत की पीड़ा को इंग्लैंड में भारतीय ही नहीं, बल्कि लॉंर्ड्स में WTC Final खेल रहे खिलाड़ियों ने भी महसूस किया. अहमदाबाद से लंदन जाने वाली इस फ्लाइट में पचास से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे. मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए एक मिनट का मौन रखा. और सभी खिलाड़ी हाथ पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे.

Today All the players wearing black band in WTC final to give respects to all the people who lost their lives in a tragic incident yesterday in Ahmedabad, India. 💔



Indian team and support staff also wearing black armbands in England.



A minute of silence was observed to pay… pic.twitter.com/DiRi1e4THK