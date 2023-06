क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, जानें भारत के मैच कब, कहां और किन-किन टीमों के साथ होंगे

जानें भारत के मैच कब और कहां होंगे.

8 अक्टबर- भारत vs ऑस्ट्रेलिया (चेन्नई)

11 अक्टूबर- भारत vs अफगानिस्तान (दिल्ली)

15 अक्टूबर, भारत vs पाकिस्तान (अहमदाबाद)

19 अक्टूबर, भारत vs बांग्लादेश (पूणे)

22 अक्टूबर, भारत vs न्यूजीलैंड (धर्मशाला)

29 अक्टूबर, भारत vs इंग्लैंड (लखनऊ)

2 नंवबर, भारत vs क्वालीफायर 2 (मुंबई)

5 नवंबर, भारत vs साउथ अफ्रीका (कोलकाता)

11 नंवबर, भारत vs क्वालीफायर 1 (बेंगलुरू)

