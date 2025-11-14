Smriti Mandhana: विश्व कप चैंपियन स्मृति मंधाना की शादी कार्ड हुआ वायरल, फैंस की तूफानी प्रतिक्रिया, पर उठा सवाल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से शुरू हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दिन के बीच सोशल मीडिया पर अचानक ही करोड़ों फैंस को भारतीय वीमेंस उपकप्तान स्मृति मंधाना और उनके मंगेतर और म्युजिशियन पलाश मुछल की शादी के कार्ड ने करोड़ों फैंस का ध्यान खींचा. देखते ही देखते स्मृति की शादी (Smriti Mandhana's marriage card) का कार्ड सोशल मीडिया पर तूफान सा वायरल हो गया.

जहां स्मृति की शादी के कार्ड ने सोशल मीडिया पर फैंस को रोमांचित कर दिया, वहीं इसकी प्रमाणिकता को लेकर भी सवाल लगातार बना रहा. फैंस के एक वर्ग ने यह भी कहा कि कार्ड में डिजिटली बदलाव भी किया जा सकता है या यह फर्जी भी हो सकता है.

शादी के कार्ड को लेकर चर्चा तब हुई, जब एक प्रशंसक ने मंधाना की पोस्ट को समर्पित एक अकाउंट से इस कार्ड को पोस्ट कर दिया. कार्ड का पोस्ट होना भर था कि इस पोस्ट पर बधाई के संदेशों की बाढ़ आ गई. इसे साथी खिलाड़ी और फैंस भी शामिल थे. वहीं, कार्ड के वायरल होने के बावजूद न तो स्मृति मंधाना और न ही पलाश ने अपने अकाउंट से कोई संदेश पोस्ट किया है. और न ही कोई सफाई दी है. वैसे कुछ दिन पहले पलाश ने अपने घरेलू शहर इंदौर में एक इवेंट के दौरान इन अफवाहों पर जवाब देते हुए कहा था कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी. और मैं अभी सिर्फ यही कहना चाहता हूं.

फैंस तो इस खबर को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं

Queen Smriti Mandhana is getting married on November 20! pic.twitter.com/t3NYbNdUV0 — RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) November 14, 2025

वैसे कोई फैंस शादी की तारीख 20 नवंबर लिख रहा है, तो कोई 23 नवंबर...चलो जल्द ही सब साफ हो जाएगा