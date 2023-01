Women's Premier League: अडानी ने खरीदी अहमदाबाद की टीम, जानिए फ्रेंचाइजियों की पूरी लिस्ट

महिला प्रीमियर लीग में शामिल टीमें इस प्रकार हैं. करोड़ो की हुई बारिश

1. अडानी स्पोर्ट्सलाइन PVT. LTD, अहमदाबाद, 1289 करोड़ रु.

2. इंडियाविन स्पोर्ट्स PVT. LTD, मुबंई, 912.99 करोड़

3. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स PVT. LTD, बेंगलुरु, 901 करोड़

4. जेएसडब्ल्यू जीएमआर क्रिकेट PVT. LTD, दिल्ली, 810 करोड़

5. कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स PVT. LTD, लखनऊ, 757 करोड़

वहीं, बीसीसीआई सचिव ने ट्वीट कर सभी फ्रेंचाइजियों को बधाई दी है. जय शाह ने ट्वीट कर लिखा, 'महिला प्रीमियर लीग के जरिए महिला क्रिकेट में सुधार आएगा, यह न केवल हमारी महिला क्रिकेटरों के लिए बल्कि पूरी खेल बिरादरी के लिए एक परिवर्तकारी यात्रा का रास्ता है. यह महिला क्रिकेट में आवश्यक सुधार लाएगा. जो एक सर्वव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करेगा जो प्रत्येक हितधारक को लाभान्वित करेगा.' बता दें कि महिला प्रीमियर लीग को बीसीसीआई मार्च में करा सकता है. अपने ट्वीट में जय शाह ने आगे लिखा, 'क्रिकेट में आज ऐतिहासिक दिन है.पहली महिला प्रीमियर लीग ने पहली पुरूष आईपीएल 2008 के रिकॉर्ड तोड़ दिये . कुल 4669 . 99 की बोली लगी.