IND vs BAN: भारत के पहले मुकाबले में ही बारिश बनेगी विलेन!, दुबई के मौसम का कुछ ऐसा बन रहा है मिजाज

IND vs BAN Dubai International Cricket Stadium Weather Report: ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 2023 संस्करण के फाइनलिस्ट और पिछले साल के ICC पुरुष T20 विश्व कप के विजेता भारत, टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराकर ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे. ICC की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वैश्विक आयोजन में सफलता के लिए यह टीम कोई अजनबी नहीं है, जिसने पहले 2002 (श्रीलंका के साथ सह-विजेता) और 2013 में CT खिताब जीता था. लेकिन इस बार, रोहित शर्मा की टीम अपने बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण और बल्लेबाज विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह द्वारा कहे गए 'राष्ट्रीय खजाने' के बिना होगी और टूर्नामेंट में उनके लिए काम करने के लिए स्पिन-भारी सेटअप पर निर्भर है.

उनके पहले प्रतिद्वंद्वी भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं और बड़े आयोजनों में आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखते हैं. टाइगर्स भारत के खिलाफ 2007 के 50 ओवर के विश्व कप के अपने शानदार प्रदर्शन से प्रेरणा लेंगे और गुरुवार को अपने अनुभवी खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करने का वादा करेंगे.

मौसम का कैसा है मिजाज

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अपना पहला मुकबला खेलने जा रही भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में टूर्नामेंट का आगाज़ करेगी. मौसम को लेकर मुकाबले से पहले ये अपडेट सामने आ रहा है जिसमे मैच के दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है, और एक्यूवेदर का अनुमान है कि पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। सुबह का तापमान 26 डिग्री रहने की उम्मीद है, जो दोपहर में बढ़कर 27 डिग्री हो जाएगा और शाम को भी बादल छाए रहेंगे और तापमान 23 डिग्री तक गिरने का अनुमान है.

हाल का फॉर्म

भारत: इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में व्हाइट-बॉल में शानदार प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में प्रवेश करने की उम्मीद कर रही है. मेजबान भारत ने हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप किया. इससे पहले, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में आसानी से 4-1 से जीत दर्ज की थी. पिछले महीने मिली सात जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा होगा.

बांग्लादेश: टाइगर्स के फॉर्म को समझना आसान नहीं है. राष्ट्रीय टीम ने दिसंबर में वेस्टइंडीज दौरे के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेला है. बांग्लादेश को विंडीज के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद कैरेबियाई दौरे पर गए तीनों टी20 मैच जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाई. नवंबर में, वेस्टइंडीज दौरे से पहले, बांग्लादेश को यूएई में एकदिवसीय श्रृंखला में अफगानिस्तान के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

टीमें:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रवींद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती.

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), सौम्या सरकार, तन्जीद हसन, तौहीद हृदोय, मुश्फिकुर रहीम, एमडी महमूद उल्लाह, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन, नसुम अहमद, तन्जीम हसन साकिब, नाहिद राणा.

