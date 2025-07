Wiaan Mulder: टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज, बाल-बाल बचा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, वियान मुल्डर ने रचा इतिहास

Most runs in an innings in Tests Cricket: दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच बुलावायो में हो रहे सीरीज के दूसरे मुकाबले में वियान मुल्डर ने इतिहास रच दिया है. मुल्डर ने अपनी इस पारी के दौरान हर गेंद के साथ कोई ना कोई रिकॉर्ड ध्वस्त किया. वियान मुल्डर ने नाबाद 367 रन बनाए. पहने दिन स्टंप्स तक 264 रन बनाने वाले मुल्डर ने अपनी कप्तानी डेब्यू पर ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप-5 में एंट्री की. बता दें, मुल्डर इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पारी घोषित करने का फैसला लिया.

दूसरे दिन लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 626 रन बनाकर पारी घोषित की. मुल्डर के पास ब्रायन लारा का 400 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका था. वियान मुल्डर दूसरे दिन के पहले सेशन में लंच ब्रेक पर 367 रन बनाकर नाबाद रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पारी घोषित करने का फैसला लिया. मुल्डर ने अपनी पारी के दौरान 49 चौके और चार छक्के जड़े हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड इससे पहले ब्रायन लारा के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में नाबाद 400 रन बनाए थे. इसके बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर मैथ्यू हेडन हैं.

मैथ्यू हेडन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में वाका मैदान पर 380 रनों की पारी खेली थी. जबकि तीसरे स्थान पर भी लारा ही थे. ब्रायन लारा ने 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन बनाए थे. इस लिस्ट में चौथे स्थान पर महेला जयवर्धने थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 374 रन बनाए थे. जबकि गैरी सोबर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 365 रनों की पारी खेली थी.

बता दें, मुल्डर अपनी 367 रनों की नाबाद पारी के बाद गैरी सोबर्स को पछाड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं. हालांकि, वह टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

मुल्डर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

मुल्डर का तिहरा शतक मात्र 297 गेंदों पर बना, जो टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे तेज तिहरा शतक है. 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के ने 278 गेंदों में तिहरा शतक जड़ा था. सहवाग का यह शतक सबसे तेज तिहरा शतक है.