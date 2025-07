ZIM vs SA: साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Wiaan Mulder record World record as captain: साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर ने इतिहास रच दिया. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की कप्तानी करने वाले वियान मुल्डर ने दोहरा शतक जमाया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 264 रन बनाकर नाबाद हैं. ऐसा कर वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वियान मुल्डर कप्तानी डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. कोहली ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में कुल 256 रन एक बनाए थे.

कप्तानी डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (MOST runs on Test captaincy debut, Both innings combined)

264 - वियान मुल्डर v ZIM, 2025 (अब तक)

256 - विराट कोहली v AUS, 2014

244 - ग्राहम डॉवलिंग v IND, 1968

232 - ग्रेग चैपल v WI, 1975

212 - एलिस्टेयर कुक󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v BAN, 2010

इसके अलावा वियान मुल्डर टेस्ट इतिहास में एक दिन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड महान डॉन ब्रैडमैन के नाम है. साल 1930 में ब्रैडमैन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में एक दिन में 309 रन बनाए थे.

टेस्ट इतिहास में एक दिन में सबसे ज़्यादा रन (Most runs in a single day in Test history)

309 - डॉन ब्रैडमैन बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1930

295 - वैली हैमंड बनाम न्यूजीलैंड 1933

284 - वीरेंद्र सहवाग बनाम श्रीलंका 2009

273 - डेनिस कॉम्पटन बनाम पाकिस्तान 1954

271 - डॉन ब्रैडमैन बनाम इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1934

264* - वियान मुल्डर बनाम जिम्बाब्वे 2025*

257 - वीरेंद्र सहवाग बनाम साउथ अफ्रीका 2008

इसके अलावा वियान मुल्डर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कप्तान के तौर पर डेब्यू पारी में 250+ रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने ग्राहम डॉवलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जिन्होंने कप्तान के तौर पर पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 239 रन बनाए थे. डॉवलिंग ने यह कारनामा साल 1968 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में किया था.

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में कप्तान के तौर पर डेब्यू पारी में 250+ रन बनाने बल्लेबाज (Highest score in debut test innings as a Captain)

264* - वियान मुल्डर बनाम ज़िम्बाब्वे, 2025

239 - ग्राहम डॉवलिंग बनाम भारत, 1968

203* - शिवनारायण चंद्रपॉल बनाम साउथ अफ्रीका, 2005

191 - क्लेम हिल बनाम साउथ अफ्रीका, 1910

190 - जो रूट बनाम साउथ अफ्रीका, 2017

इसके साथ-साथ वियान मुल्डर साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. मुल्डर ने केवल 214 गेंद पर दोहरा शतक लगाने में कामयाबी हासिल की. साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड हर्षल गिब्स के नाम है. गिब्स ने साल 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 211 गेंद पर दोहरा शतक ठोका था.

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज़ टेस्ट दोहरा शतक (Fastest Test Double Century for South Africa)

211 गेंद - हर्शल गिब्स बनाम पाकिस्तान, 2003

214 गेंद - वियान मुल्डर बनाम जिम्बाब्वे, 2025*

238b गेंद - ग्रीम स्मिथ बनाम बांग्लादेश, 2008

बता दें कि वियान मुल्डर दुनिया के ऐसे केवल तीसरे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान पहली पारी में दोहरा शतक लगाने का कमाल कर दिखाया है. उनसे पहले केवल ग्राहम डॉवलिंग और चंद्रपॉल ऐसा कमाल टेस्ट क्रिकेट में कर पाए थे.

बतौर कप्तान टेस्ट में पहरी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Double-century in 1st innings as Test captain)

ग्राहम डॉवलिंग बनाम भारत, क्राइस्टचर्च, 1968

एस चंद्रपॉल बनाम साउथ अफ्रीका, जॉर्जटाउन, 2005

वियान मुल्डर बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो, 2025*

टेस्ट मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 88 ओवर में 4 विकेट पर 465 रन बना लिए थे. वियान मुल्डर 264 रन पर नाबाद हैं तो वहीं डेवाल्ड ब्रेविस 15 रन पर खेल रहे हैं. मुल्डर ने अबकर 259 गेंद का सामना किया है और अपनी पारी में 34 चौके और तीन छक्के लगाने में सफल रहे हैं.