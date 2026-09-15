वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से भी हुए बाहर तो कौन लेगा जगह? ये 4 दावेदार कतार में

वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज से बाहर हो गए और इस चोट के चलते आगामी एशियन गेम्स में उनके खेलने पर भी संशय पैदा हो गया है. चक्रवर्ती हाल में पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की चोट से उबरे थे जो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी थी. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में एक विकेट लिया था. भारत ने यह मैच आसानी से जीता था और चक्रवर्ती ने अपने चार ओवरों में महज 16 रन दिए थे. अब सबसे बड़ा सवाल है कि यदि वरुण एशियन गेम्स से भी बाहर रहते हैं तो उनकी जगह किन गेंदबाजों को मौका मिल सकता है.

क्रुणाल पंड्या

अगर वरुण एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो उनकी जगह क्रुणाल पंड्या को मौका मिल सकता है. क्रुणाल ने आईपीएल में ऑलराउंड खेल से साबित किया है कि वह टीम के लिए कितने प्रभावशाली साबित हो सकते हैं. क्रुणाल को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मौका मिलने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब जब वरुण चोटिल हो गए हैं तो क्रुणाल को एशियन गेम्स में मौका मिल सकता है.

कुलदीप यादव

अगर सेलेक्टर अनुभव चाहते हैं, तो सबसे छोटे फॉर्मेट में पिछले 10 सालों से कुलदीप यादव का दबदबा उन्हें एकदम सही विकल्प बनाता है. एक 'चाइनामैन' स्पिनर के तौर पर उनकी काबिलियत उन्हें सबके बड़े दावेदार के तौर पर एक बनाती है.कुलदीप, गेंद को दोनों तरफ घुमाने और हवा में ही बल्लेबाजों को चकमा देने की उनकी क्षमता उन्हें एशियाई टीमों के खिलाफ लगभग 'अनप्लेयेबल' बना सकती है. हालांकि, कुलदीप को जापान ले जाने से सीनियर इंटरनेशनल मैचों की व्यस्तताओं के साथ वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. एशियन गेम्स के लिए भारत के टॉप रिस्ट-स्पिनर को उतारना जरूरत से ज्यादा कदम हो सकता है, जिससे मैनेजमेंट शायद बचना चाहेगा.

शाहबाज अहमद

सिलेक्शन कमिटी के लिए शाहबाज अहमद एक सही विकल्प हो सकते हैं भले ही उनके पास 'मिस्ट्री स्पिन' न हो, लेकिन उनकी सटीक 'लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स' गेंदबाजी से मिडिल-ओवर्स में खेल पर पक्का कंट्रोल बना रहता है. सबसे अहम बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में मैच फिनिश करने की काबिलियत से वे बैटिंग लाइन अप को और मजबूत बना सते हैं, शाहबाज शायद ही कभी ऐसी खराब गेंदबाज़ी करते हैं जिससे विरोधी टीम को मैच में वापसी का मौका मिले. ऐसे में बीसीसीआई के पास शाहबाज अहमद को आजमाने का एक सुनहरा मौका हो सकते है.

यश राज पुंजा

यश राज पुंजा भारतीय क्रिकेट में स्पिन-बॉलिंग के सबसे बेहतरीन युवा टैलेंट में से एक हैं. 26 जून 2006 को अबू धाबी में भारतीय माता-पिता के घर जन्मे पुंजा ने राजस्थान रॉयल्स की टीम में जगह बनाने और 2026 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद सबका ध्यान खींचा. वह एक राइट-आर्म लेग-स्पिनर हैं, जो अपनी लंबाई, बाउंस और धोखा देने वाली गुगली फेंकने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. एशियन गेम्स में युवा खिलाड़ियों को मौका देने के विचार के साथ बीसीसीआई यश राज पुंजा को टीम में शामिल कर सकता है. इस युवा स्पिनर को आईपीएल 2026 में बड़ी कामयाबी मिली, जब उन्होंने अपने पहले 8 मैचों में 9 विकेट लिए और टूर्नामेंट के होनहार 'अनकैप्ड' खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे. अपनी अनोखी कौशल और तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता के कारण, यश राज पुंजा को भारतीय क्रिकेट में भविष्य का एक उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है.

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