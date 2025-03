रिचर्ड्स, सचिन, लारा और कोहली में कौन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ? विश्व विजेता भारतीय दिग्गज ने दिया जवाब

Madan Lal react on Greatest of All Time : भारत के पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज मदन लाल ने विश्व क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज के बारे में बात की है. विश्व कप 1983 में भारत की जीत का हिस्सा रहे मदन लाल ने विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा और विराट कोहली में से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बल्लेबाज का चुनाव किया है. NDTV से बात करते हुए मदन लाल ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है. पूर्व भारतीय दिग्गज से जब इन दिग्गजों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए सवाल किया गया तो पूर्व भारतीय गेंदबाज ने रिएक्ट करते हुए कहा, देखिए यह एक मुश्किल सवाल है, सभी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज रहे हैं. सभी महान हैं लेकिन यदि इन सब में से किसी एक को चुनना है तो मैं विवियन रिचर्ड्स को ही "ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम" कहूंगा.' (Who is Greatest of All Time in World Cricket).

बता दें कि 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार खिताब जीता था. फाइनल में मदन लाल ने कमाल की गेंदबाजी की थी और तीन विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. पूर्व भारतीय गेंदबाज की गेंद पर ही विवियन रिचर्ड्स आउट हुए थे. कपिल देव ने रिचर्ड्स का कमाल का कैच लेकर भारत को पहली बार विश्व विजेता बनने के दरवाजे पर पहुंचाया था. भारत ने फाइनल 40 रन से जीत लिया था.

विवियन रिचर्ड्स के करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट करियर में (Viv Richards - Cricket Player West Indies) 121 मैच खेले और इस दौरान 8540 रन बनाए हैं जिसमें 24 शतक और 45 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं वनडे में रिचर्ड्स ने 187 वनडे में 6721 रन बनाए. वनडे में रिचर्ड्स ने 11 शतक और 45 अर्धशतक जमाने में सफल रहे. विलियन रिचर्ड्स अपने समय में सबसे तूफानी बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं. यही कारण हा कि वर्तमान क्रिकेट में भी रिचर्ड्स की बल्लेबाजी की चर्चा लगातार होते रहती है.