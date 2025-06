14 साल की बिहार की अक्षरा गुप्ता का धमाका, बिहार जोनल अंडर-19 टीम को बनाया चैंपियन, वैभव सूर्यवंशी से होती है तुलना

Who is Akshara Gupta: बिहार में का बा? बिहार में वैभव सूर्यवंशी और रक्सौल की रहने वाली 14 साल की अक्षरा गुप्ता है ! बिहार के रक्सौल की रहने वाली 14 साल की अक्षरा गुप्ता ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसकी चर्चा हो रही है. बता दें कि हाल ही में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 35 गेंद पर शतक लगाकर दुनिया को हैरान किया था तो वहीं, अब बिहार केक्सौल की रहने वाली 14 साल की महिला क्रिकेटर अक्षरा गुप्ता ने भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है. अक्षरा गुप्ताबीसीसीआई की आयु-श्रेणी टूर्नामेंटों के चारों फॉर्मेट अंडर-23 वनडे, अंडर-19 वनडे, अंडर-19 टी20 और अंडर-15 वनडे (उप-कप्तान) में एक ही सीजन (2024-25) में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं. बता दें कि अक्षरा बिहार की एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनका चयन BCCI की टॉप 100 आउस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की सूची में तीन फॉर्मेट बिहार अंडर-19 वनडे, बिहार अंडर-19 टी20 और बिहार अंडर-15 वनडे-2024-25 सीजन में हुआ है.

हाल ही में बिहार जोनल अंडर-19 टीम अक्षरा गुप्ता ने शानदार खेल दिखाकर चैंपियनशिप का खिताब जीता दिया. पूरे टूर्नामेंट में अक्षरा ने शानदार खेल दिखाया और उन्हें टूर्नामेंट के दौरान दो बार “प्लेयर ऑफ द मैच ” के खिताब से नवाजा गया. (She is the first female cricketer from the state to play all 4 BCCI age-group formats in a single season)

होती है वैभव सूर्यवंशी की तुलना

अक्षरा गुप्ता भी 14 साल की हैं और इतने कम उम्र में उन्होंने महिला क्रिकेट जगत में अपने नाम से लोगों को अवगत करा दिया है. अक्षरा गुप्ता भी बड़े-बड़े शॉट मारने के लिए जानी जाती है. उनकी बल्लेबाजी को देखकर लोग उनकी तुलना 14 साल के वैभव सूर्यवंशी से करने लगे हैं. कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में अक्षरा भी भारत की महिला टीम का हिस्सा होंगी और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहेंगी.



पिता की है चिकन की दुकान

अक्षरा के पिता का नाम राजकिशोर शाह है जो रक्सौल में चिकन की दुकान चलाते हैं, जबकि माता रीना गुप्ता हाउस वाइफ हैं. चाचा रामकृपा गुप्ता ही हर मैच के लिए अक्षरा के साथ रहते हैं.रक्सौल जैसे छोटे शहर से निकल कर अक्षरा ने अपना नाम महिला क्रिकेट में कमाना शुरू कर दिया है. अक्षर ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर हैं कई सारे वीडियो

अक्षरा गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस और मैचों के वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनकी बल्लेबाजी की तकनीक भी काफी शानदार है. अक्षरा लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करती हैं और इसी साल जनवरी 2025 में बेंगलुरु में अंडर-19 टूर्नामेंट भी खेला था.

चाचा और बड़े भाई घर मे ही कराते हैं प्रैक्टिस

बता दें कि रक्सौल में कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं थी लेकिन इसके बाद भी अक्षरा ने हिम्मत नहीं हारी और चाचा और बड़े भाई के साथ अपने घर पर ही विकेट बनाकर ट्रेनिंग किया करती हैं. अक्षरा रोच बैटिंग प्रैक्टिस करती हैं और जमकर मेहनत करती हैं.