ओवल का मैदान.. 438 का लक्ष्य और तीन रन.. जब भारत के इस बल्लेबाज ने खेली टेस्ट क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारी

Sunil Gavaskar - Cricket Player India: 'ओवल' में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच (England vs India, 5th Test, Kennington Oval, London) खेला जाएगा. इस मैदान पर भारत ने पहला टेस्ट मैच 1936 में खेला था और पहली जीत साल 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में मिली थी. बता दें कि इस मैदान पर अबतक भारत ने 15 मैच खेले थे जिसमें दो टेस्ट में ही भारत को जीत मिली है. जबकि 6 टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, 7 मैच ड्रा पर खत्म हुए थे. बता दें कि ओवल में आखिरी बार भारत को 2021 में कोहली की कप्तानी में जीत मिली थी.

जब गावस्कर के कारण 438 रनों का लक्ष्य हासिल करने लायक बन गया था

'ओवल' भारत के लिए काफी खास रहा है. इसी मैदान पर भारत के सुनील गावस्कर ने चौथी पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया था. गावस्कर ने साल 1979 में ओवल में खेले गए टेस्ट मैच की चौथी पारी में बैटिंग करते हुए 221 रन की पारी खेली थी. अपनी पारी के दौरान लिटिल मास्टर ने 8 घंटे तक बल्लेबाजी की, जिससे टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुआ. गावस्कर की पारी को टेस्ट क्रिकेट की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक माना जाता है.

बता दें गावस्कर की उस पारी ने 438 रनों के लक्ष्य को भी मुमकिन बना दिया था. ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इतिहास रचने में सफल हो जाएगी लेकिन गावस्कर 221 रन पर आउट हो गए थे. भारतीय टीम टेस्ट नहीं जीत सकी लेकिन दूसरी पारी में 8 विकेट पर 429 रन बना पाने में सफल रही और टेस्ट ड्रा पर खत्म हुआ.

सुनील गावस्कर ने 443 गेंद का सामना करते हुए 221 रन बनाए जिसमें उन्होंने 21 चौके लगाने का कमाल किया था. गावस्कर ने 441 मिनट तक बल्लेबाजी कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे. (Head to Head in Kennington Oval, London Test IND vs ENG)

वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए थे गावस्कर

सुनील गावस्कर अपनी पारी के दौरान 221 रन पर आउट हुए. यदि गावस्कर इस पारी के दौरान तीन रन बना लेते तो टेस्ट में चौथी पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज जॉर्ज हेडली के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाते हैं. जॉर्ज हेडली के नाम चौथी पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

टेस्ट की चौथी पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज (Highest Scores in 4th Innings of Match)

223- जॉर्ज हेडली (वेस्टइंडीज) Vs इंग्लैंड, किंग्स्टन, जमैका 1930

222- नाथन एस्टल (न्यूजीलैंड) Vs इंग्लैंड, क्राइस्टचर्च 2002

221- सुनील गावस्कर (भारत) Vs इंग्लैंड, ओवल 1979

219- बिल एड्रिच (इंग्लैंड) Vs साउथ अफ्रीका, डरबन 1939

214*- गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) Vs इंग्लैंड, लॉर्ड्स 1984

भले ही गावस्कर चौथी पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे लेकिन टेस्ट में भारत की ओर से चौथी पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड आज भी गावस्कर के नाम है.

भारत की ओर से चौथी पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

221- सुनील गावस्कर (भारत) Vs इंग्लैंड, ओवल 1979

149- केएल राहुल (भारत) Vs इंग्लैंड, द ओवल 2018

146*- दिलीप वेंगसकर (भारत) vs पाकिस्तान, दिल्ली 1979

141- विराट कोहली (भारत) vs ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड-ओवल 2014 (Test Cricket - Batting Records and Statistics - High Scores)

भारत की ओर से ओवल में शतक लगाने वाले भारती बल्लेबाज (Indian batsmen who scored a century for India at The Oval)

128 विजय मर्चेंट - 1946 बनाम इंग्लैंड

221- सुनील गावस्कर, 1979 बनाम इंग्लैंड

187- रवि शास्त्री, 1990 बनाम इंग्लैंड

110- कपिल देव- 1990 बनाम इंग्लैंड

217- राहुल द्रविड़- 2002 बनाम इंग्लैंड

110- अनिल कुंबले- 2007 बनाम इंग्लैंड

146*- राहुल द्रविड़- 2011 बनाम इंग्लैंड

149- केएल राहुल (भारत) बनाम इंग्लैंड, ओवल 2018

114- ऋषभ पंत बनाम इंग्लैंड, द ओवल 2018

127- रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, द ओवल 2021

(England vs India 5th Test At The Oval: Records, History)