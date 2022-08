सैमसन ने वही किया जो धोनी करते थे, भारत को मैच जीताने के लिए लगाया छक्का और फैन्स का दिल लूट लिया- Video

सैमसन ने छक्का लगाकर किया मैच फिशिन

Sanju Samson Does a MS Dhoni by Win With a Six: दूसरे वनडे में संजू सैमसन (Sanju Samson) ने 3 कैच और 43 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. इसके अलावा सैमसन ने मैच के दौरान कुछ ऐसा किया जिसे देखकर फैन्स को धोनी की याद आ गई. दरअसल सैमसन ने भी मैच में छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया. सैमसन ने बिल्कुल उसी अंदाज में छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया जिसके लिए धोनी जाने जाते थे. संजू के इस खास कारनामें का वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने ट्वविटर पर शेयर किया है जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.