NZ vs PAK: 'आग का गोला..', काइल जैमीसन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों में मचाई खलबली, ऐसे बरपाया कहर, Video

Kyle Jamieson fiery spell video: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च में खेला गया. न्यूजीलैंड ने बड़े आसानी के साथ पहले मैच को 9 विकेट से हरा दिया. बता दें कि मैच में पहले कीवी टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया .पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाक टीम केवल 91 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की टीम 18.4 ओवर में 91 रन बनाकर पवेलियन लौटी. पाकिस्तान के बल्लेबाज क्राइस्टचर्च की तेज पिच पर 'तू चल मैं आया' के कहावत को चरितार्थ करते नजर आए. यही कारण रहा कि पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज दहाईं के आंकड़े के पार नहीं जा सके. कीवी टीम के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने ऐसी गेंदबाजी की जिसका जवाब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को नहीं थी. काइल जैमीसन ने अपनी गेंदबाजी के दौरान पहले तीन ओवर में ही शुरुआती तीन विकेट लेकर धमाका कर दिया था.

Back on home soil with a bang! A T20I-best for Kyle Jamieson helped dismiss Pakistan for 91 & set up a nine-wicket win in the opening T20I in Christchurch #NZvPAK 📷 = @PhotosportNZ pic.twitter.com/YiLbvfEv8N

जैमीसन की घातक गेंदबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे. बता दें कि जैमीसन ने मैच में 4 ओवर में 8 रन देकर तीन विकेट लिए तो वहीं, जैकब डफी ने 4 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. न्यूजीलैंड ने मैच को 10.1 ओवर में 1 विकेट खोकर जीत लिया. ओपनिंग बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने 29 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 44 रन तो वहीं, फिन एलन ने 17 गेंदों में 29 रन और टिम रॉबिन्सन 15 गेंदों में 18 रन की पारी खेलकर कीवी टीम को जीत दिला दी.

Bowlers at work 🫡



New Zealand bundled out Pakistan for 91, setting up an easy chase for themselves. Jacob Duffy and Kyle Jamieson were the standout bowlers, taking 4/14 and 3/8, respectively 👌#NZvPAK pic.twitter.com/PyQ390WIn6