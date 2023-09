W 0 W W 4 W, Mohammed Siraj ने उगली आग, एक ही ओवर में ऐसे झटके 4 विकेट, बल्लेबाजों का हुआ बुरा हाल, Video

एक ही ओवर में चार विकेट लेने वाले गेंदबाज:

चमिंडा वास (SL) vs BAN, 2003 में

मोहम्मद सामी (PAK) Vs न्यूजीलैंड, 2003 में

आदिल राशिद (इंग्लैंड) Vs वेस्टइंडीज 2019 में

मोहम्मद सिराज (IND) Vs SL, 2023 में

यह भी पढ़ें:

W 0 W W 4 W: मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर मचाया तहलका, वनडे में रचा इतिहास

""94 गेंद 222 रन..", हेनरिक क्लासेन-डेविड मिलर ने मिलकर ODI में उड़ाया गर्दा, 19 चौके 18 छक्के, विश्व क्रिकेट में आया भूचाल: Video

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, सिराज ने वनडे में सबसे तेज 5 विकेट लेने का चामिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. 2003 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ चामिंडा वास ने16 गेंदों में पांच विकेट लिए थे. आज श्रीलंका के खिलाफ सीराज ने भी 16 गेंद के अंदर 5 विकेट चटकाकर इतिहास दोहरा दिया. इसके अलावा,सिराज 2002 के बाद से वनडे मैच में भारत के लिए पहले 10 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज भी बन गए हैं.

इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. लेकिन सिराज ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया और बल्लेबाजों को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर श्रीलंका को मैच से बिल्कुल बाहर कर दिया.