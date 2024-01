Under 19 World Cup 2024 : सांस रोक देने वाले मैच में नेपाल ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया, ऐसा था रोमांच, Video

Under 19 World Cup 2024 : रोमांचक मैच में नेपाल एक विकेट से जीता

Nepal vs Afghanistan: Under 19 World Cup 2024 के 19वें मैच में नेपाल अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान अंडर 19 टीम को एक विकेट (Nepal U19 won by 1 wkt) से हरा दिया. यह एक ऐसा मैच था (Afghanistan U19 vs Nepal U19) जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी. लेकिन किस्मत नेपाल के साथ थी जिसके कारण एक विकेट से अफगानिस्तान को हराने में सफल हो गया. दअसल, क्रीज पर आखिरी जोड़ी मौजूद थी. लेकिन सुभाष भंडारी ने दबाव को झेलते हुए चौका लगाकर टीम को एक विकेट से जीत दिला दी. दअसल, पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी की थी. अफगानिस्तान की टीम ने 40. 1 ओवर में 145 रन का स्कोर खड़ा दिया. नेपाल के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी जिसके कारण अफगानिस्तानी टीम केवल 144 रन ही बना सकी.