Watch: "मैं कभी उनकी ईमानदारी नहीं भूलूंगा और...", विराट ने की कार्तिक की जमकर तारीफ, तो पत्नी दीपिका रो पड़ीं

भारतीय क्रिकेट के शानदार क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक दिनेश कार्तिक (Dinesh karthik) ने हाल ही में आईपीएल (IPL) को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. बुधवार को आरसीबी की राजस्थान के हाथों हार के साथ ही कार्तिक का करियर भी खत्म हो गया. मैच के बाद आरसीबी (RCB) के खिलाड़ियों के कार्तिक को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया. बाद में आरसीबी ने आधिकारिक अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कार्तिक की पत्नी और एशियाई पदक विजेता स्कवॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल का भी इंटरव्यू किया गया.

इस वीडियो की शुरुआत विराट कोहली के इंटरव्यू के साथ शुरू होती है. इसमें पूर्व कप्तान कार्तिक के साथ साल 2009 में पहली बातचीत का जिक्र करते हैं. विराट ने कहा, "अगर मैं गलत नहीं हूं तो डीके से मैं पहली बार साल 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मिला यह पहली बार था, जब मैंने दिनेश के साथ रूम साझा किया. मुझे कार्तिक बहुत ही मजाकिया स्वभाव के लगे. वह बहुत ही ज्यादा एक्टिव और भ्रमित से दिखे. ज्यादातर समय दिनेश को मैंने इधर-उधर घूमते हुए देखा. वह कभी नहीं रुके", विराट ने आगे कहा, "डीके असाधारण क्षमता के खिलाड़ी रहे. उन्हें बैटिंग करते देखना शानदार था. और वर्तमान में भी उनके बारे में मेरे विचार लगभग ऐसे ही हैं. अंतर यह है कि वह ज्यादा बुद्धिजीवी और शात हो गए हैं."

DK, We love you!



Not often do you find a cricketer who's loved by everyone around him. DK is one, because he was smart, humble, honest, and gentle! Celebrating @DineshKarthik's career with stories from his best friends and family! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WeLoveYouDK pic.twitter.com/fW3bLGMQER