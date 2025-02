'कुलदीप यादव को पढ़..', वसीम अकरम ने 'चाइनामैन' स्पिनर की घातक गेंदबाजी देख ये क्या कह दिया?

Wasim Akram Big Statement: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दुबई में शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट की अपनी दूसरी सफलता हासिल कर ली है. मैच के दौरान तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली जबर्दस्त लय में नजर आए. कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी को भी भुलाया नहीं जा सकता है. मैच के दौरान उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से कुल नौ ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 4.40 की इकोनॉमी से 40 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए. नतीजन पाकिस्तानी टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकामयाब रही.

मैच के दौरान विपक्षी टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी कुलदीप यादव से काफी प्रभावित नजर आए. कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के बल्लेबाज कुलदीप यादव को पढ़ नहीं सकते. जब आप एक गेंदबाज का चुनाव नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा.'

Wasim Akram said "Pakistan batters just cannot read Kuldeep Yadav. When you can't pick a bowler, you will always struggle" 💔💔💔#ChampionsTrophy2025 #tapmad #DontStopStreaming #CatchEveryMatch pic.twitter.com/LLMybQOg4b