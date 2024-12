Wasim Akram: तेंदुलकर नहीं बल्कि इस बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करना था सबसे मुश्किल, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on most battle With ball vs Bat: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram on toughest batsman to bowled) ने उस बल्लेबाज का नाम बताया जिसके सामने गेंदबाजी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी. अपने करियर में 916 विकेट लेने वाले स्विंग ऑफ सुल्तान ने जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर पॉमी मबंगवा के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अकरम ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है. दरअसल, इंटरव्यू के दौरान अकरम से पूछा गया कि आपके करियर में वह बल्लेबाज कौन था, जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल वो बल्लेबाज कौन था जिसके सामने गेंदबाजी करना एक चुनौती हुआ करती थी. इसपर अकरम ने रिएक्ट किया. वसीम अकरम ने महान सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं बल्कि अकरम ने श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अरविंद डिसिल्वा का नाम लिया है.

अकरम ने कहा कि, "एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके खिलाफ मैंने काफी गेंदबाजी की थी. वो थे अरविंद डिसिल्वा (Aravinda de Silva), उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, वह एक बेहतरीन बल्लेबाज थे. रिवर्स स्विंग के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, तेज गेंदबाज.. वो फ्रंट फुट पर ज्यादा नहीं खेलते थे, लेकिन उनके पास शॉट खेलने के लिए काफी समय होता था. वह एक आर्ट होता है. "

पाकिस्तान के महान पूर्व तेज गेंदबाज ने आगे कहा, "अरविंद डिसिल्वा एक ऐसे बल्लेबाज थे जो पिच पर जम जाते थे. तेज गेंदबाजी हो या स्पिनर्स, अरविंद डिसिल्वा उनके खिलाफ बेहतरीन खेलते थे. वो ऐसे बल्लेबाज थे जो स्पिनर हो या फिर तेज गेंदबाज, दोनों तरह के गेंदबाजों को बेहतर तरीके से खेलते थे. उनके खिलाफ गेंदबाजी करना एक चुनौती हुआ करती थी."

श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा ने अपने करियर में 93 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 6361 रन बनाने में सफल रहे. टेस्ट में डिसिल्वा के नाम 20 शतक और 22 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, वनडे में अरविंद डिसिल्वा ने 308 मैच खेले और कुल 9284 रन बनाने में सफल रहे. डिसिल्वा ने वनडे में 11 शतक और 64 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की थी.

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में अरविंद डिसिल्वा ने 21 मैच खेले और कुल 1475 रन बनाने में सफल रहे थे. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में डिसिल्वा ने 8 शतक ठोका है.

अरविंद डिसिल्वा, श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. श्रीलंका की बैटिंग लाइन अप की जान अरविंद डिसिल्वा हुआ करते थे. वो मध्यक्रम पर बल्लेबाजी करते थे और जब भी टीम मुसीबत में रहती थी, उस समय में पिच पर जमकर खेलते थे औऱ टीम को जीत दिलाते थे. जब श्रीलंका ने 1996 में वनडे का वर्ल्ड कप जीता था तो फाइनल में अरविंद डिसिल्वा ने शतक (107, नाबाद) जमाया और टीम को विश्व विजेता बनाने में कामयाब रहे थे.