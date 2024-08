"अगर ऐसा होता तो हमें बैन कर दिया जाता...", वसीम अकरम ने अपने करियर को लेकर किया बड़ा खुलासा

Wasim Akram big revelation on his career: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एक बड़ा खुलासा किया है. वसीम ने अपने करियर के दिनों को याद करते हुए कहा है कि इस समय सोशल मीडिया है जिससे खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती रहती है लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था. वसीम ने पाकिस्तानी 365 News के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अपने खेलने के दिनों को याद किया है. (Wasim Akram on Social Media)

वसीम ने कहा कि, "मैें जब खेलता था तो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था, हम सब सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते थे. हम पार्टी भी खूब करते थे. डिसिप्लिन तो अब जाकर मेरी जिन्दगी में आया है. पहले ऐसा नहीं था. "

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने आगे ये भी कहा कि, "इस समय सोशल मीडिया है और सभी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. हमारे समय में सोशल मीडिया नहीं था. ये अच्छी बात है. अगर हमारे समय में सोशल मीडिया होता तो हमें बैन कर दिया जाता है, हमारी पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर आता तो हमें क्रिकेट खेलने कोई नहीं देता, हमें बैन कर दिया जाता."

स्विंग के सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम ने इस बारे में आगे कहा, "हम काफी मेहनत करते थे और पार्टी भी खूब करते थे. अगर आज की तरह सोशल मीडिया हमारे समय में होता तो दो दिन में हम बैन हो जाते."

इसके अलावा वसीम ने इंटरव्यू में उस टीम का नाम भी बताया है जिसे वो अपना सबसे फेवरेट विरोधी टीम मानते हैं. वसीम ने भारत को अपना सबसे फेवरेट विरोधी टीम करार दिया है. वहीं, वसीम ने शाहीन अफरीदी का पाकिस्तान क्रिकेट का नया किंंग करार दिया है.

पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व गेंदबाज ने पाकिस्तान के वर्तमान तेज गेंदबाजों को सलाह दी है और कहा है कि, "देखिए तेज गेंदबाज का मतलब होता है टफ दिखना, हम जब खेलते थे तो सिर्फ मेहनत करते थे. आजके क्रिकेटर जेल लगाकर खेलते हैं. उनके बाल काफी सीधे रहते हैं .मैं अपने गेंदबाजों को सलाह देना चाहूंगा कि आप मेहनत करे, थोड़ा टफ दिखे. स्टाइलिश बनने से कुछ नहीं होगा."