वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह को क्यों बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज? वजह जानकर हिल जाएंगे आप

Wasim Akram Called Jasprit Bumrah Best Fast Bowler In The World: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की प्रतिष्ठित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है. टीम इंडिया पहले ही मुकाबले में विपक्षी टीम के खिलाफ भारी नजर आ रही है. बल्लेबाजी में जरुर टीम इंडिया के धुरंधरों का बल्ला नहीं चला, लेकिन गेंदबाजी में भारतीय जांबाजों ने गर्दा मचा दिया है. भारत की तरफ से पहली पारी में मिले 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विपक्षी टीम ने अपनी पहली पारी में खबर लिखे जाने तक महज 67 रनों पर सात बड़े विकेट गंवा दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के इस खस्ता हाल के मेन जिम्मेदार टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे. उन्होंने विपक्षी टीम को लगातार तीन बड़े झटके दिए. नतीजन वह इन झटकों से कभी उबर नहीं पाए और देखते ही देखते अपने सात बड़े विकेट गंवा दिए.

पर्थ टेस्ट की पहली पारी में बुमराह की कहर बरपाती गेंदबाजी को देखकर पाकिस्तानी पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी काफी प्रभावित हैं. उन्होंने फॉक्स क्रिकेट के साथ हुई बातचीत के दौरान उनकी जमकर सराहना की है. 58 वर्षीय दिग्गज का कहना है, ''वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं.''

Jasprit Bumrah plays for my country. It's an honour, arrogance, privilege and flex. pic.twitter.com/viBsi2fpAm — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) November 22, 2024

वसीम अकरम का यह कहना गलत भी नहीं है. बुमराह ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक दी है. तब से वह ब्लू टीम की जीत में अपना अहम योगदान दे रहे हैं. उनकी उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खबर लिखे जाने तक भारत के लिए कुल 200 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 235 पारियों में 415 सफलता हाथ लगी है.

टेस्ट क्रिकेट में बुमराह ने 20.20 की औसत से चटकाए हैं विकेट

टेस्ट क्रिकेट को दुनिया का सबसे टफ क्रिकेट माना जाता है. यहां पर जो खिलाड़ी अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब होता है. उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है. अगर यहां बुमराह के प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने 41 मैच खेलते हुए 78 पारियों में 20.20 की औसत से 177 विकेट चटकाए हैं. इस बीच उन्होंने महज 2.76 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं, जो दिखाता है कि वह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं.

वनडे और टी20 में भी बुमराह का है जलवा

टेस्ट ही नहीं वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बुमराह का जलवा है. देश के लिए उन्होंने अबतक 89 वनडे और 70 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको वनडे की 88 पारियों में 23.55 की औसत से 149 और टी20 की 69 पारियों में 17.74 की औसत से 89 सफलता हाथ लगी है.

यह भी पढ़ें- 'जी करता है बस देखता रहूं', भारत के भविष्य की गेंद देख दुनिया हुई हैरान, VIDEO