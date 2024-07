"मेरी नजर में..", वसीम अकरम ने बताया, कौन है वर्तमान क्रिकेट में सबसे खतरनाक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज

Wasim Akram on best left arm fast bowler at present: वसीम अकरम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे. उनकी गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज कांपते थे. विश्व क्रिकेट में वसीम एक महान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं. आज भी उनकी गेंदबाजी की मिसाल दी जाती है. उनके जैसा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज इस समय विश्व क्रिेकेट में नहीं है. ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने एक ऐसे तेज गेंदबाज का नाम बताया है जिसे वो इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक बाएं हाथ का गेंदबाज मानते हैं. वसीम ने मिचेल स्टार्क, मुस्तफिजुर रहमान, अर्शदीप सिंह और ट्रेंट बोल्ट को बेहतरीन बाएं हाथ के गेंदबाज की श्रेणी में रखा है, लेकिन इनमें से अकरम ने न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को बेस्ट करार दिया है. (Who is the best left arm fast bowler at present)

स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ बातचीत में वसीम ने ट्रेंट बोल्ट को लेकर बात करते हुए कहा, "वह गजब का गेंदबाज हैं. टेस्ट में उसने काफी आउट किए हैं. काफी क्रिकेट खेली है. सेंसिबल गेंदबाज है. अभी तक सीखना चाहता है जो उसे हर दिन बेहतर बना रही है. यह दर्शाता है कि वह अभी भी अपनी गेंदबाजी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है. वह रिटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी जहां भी खेलता है लगातार अच्छा करता है."

पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मेरे लिए अगर मैं आखिरी के 10 सालों में बेस्ट बाएं हाथ के गेंदबाज की बात करें तो स्टार्क के बाद बोल्ट मेरे लिए पहले नंबर पर हैं इसे में 10 में से 10 नंबर देता हूं."

वहीं, वसीम ने मिचेल स्टार्क को लेकर भी बात की और कहा कि, वह भी कमाल का गेंदबाज है. वसीम ने स्टार्क को 9.75 की रेटिंग दी है. वहीं, पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने मुस्तफिजुर रहमान को भी इस एरा का बेहतरीन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज माना है. स्विंग के सुल्तान माने जाने वाले वसीम ने कहा कि, मुस्तफिजुर रहमान अपनी गेंदबाजी में जिस कटर का इस्तेमाल करता है, वह उसे बेहतर बना रहा है. वह भी बेहतरीन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की श्रेणी में हैं. वह प्रैक्टिस अच्छा करता है, यही कारण है कि टी-20 में खासकर मुस्तफिजुर रहमान काफी खतरनाक है. रहमान को वसीम ने 7 रेटिंग दी है.

अर्शदीप की भी वसीम ने भरपूर तारीफ की और कहा कि देखिए टी-20 खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन आपको अपनी विरासत बनानी है तो टेस्ट खेलनी होगी. अर्शदीप मुझे काफी प्रभावी लगते हैं मैं चाहता हूं कि वो टेस्ट भी खेले. उसे पास स्विंग है गति है, दोनों तरह की गेंदबाजी कर सकता है, नया बॉल अंदर आता है. मुझे लगता है कि वह भारत के लिए लगातार खेल सकता है. मैं उम्मीद करता हूं कि उसे टेस्ट क्रिकेट पसंद हो. देखिए टी-20 में एक साल में आपका नाम हो जाएगा लेकिन अगर आपको अपनी विरासत बनानी है तो आपको टेस्ट में भी परफॉर्म करना होगा. आपको लंबी क्रिकेट के बारे में सोचनी होगी. क्योंकि अगर आप जब रिटायर हो तो आपके बारे में बात होती रहे. ऐसा गेंदबाज बनता है तो टेस्ट खेलना होगा. मैं अर्शदीप को 8 रेटिंग दूंगा."

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. T20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्शदीप ने 17 विकेट लिए और अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी की बराबरी करने में सफल रहे. फजलहक फारूकी और अर्शदीप टी-20 वर्ल्ड कप के एक एडीशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.