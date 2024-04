Virat Kohli: विराट ने मैच खत्म होने के बाद अंपायर से नो बॉल को लेकर की बात, वीडियो हुआ वायरल

Virat Kohli Post Match Chat With Umpires

Virat Kohli Chat With Umpire on No Ball: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR vs RCB) से 1 रन से हार गई. आरसीबी को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) अभियान में एक और हार का सामना करना पड़ा. हार का मामूली अंतर यह बताता है कि मुकाबला करीबी था. जिस बात ने मुकाबले को और अधिक टक्कर का बना दिया, वह थी विराट कोहली (Virat Kohli No Ball Controversy) की विवादास्पद आउट, जिन्हें केकेआर के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने कमर के ऊपर फुल टॉस से परेशान होने के बाद कैच आउट करा दिया. गेंद की समीक्षा करने के बावजूद, कोहली बाहर रहे, लेकिन इससे उन्हें अंपायरों के साथ मामला उठाने से नहीं रोका जा सका.