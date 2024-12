IND vs AUS: "उसे कुछ समझ नहीं आया....", बुमराह की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के उड़े होश तो विराट कोहली ने ऐसे उड़ाया मजाक, Video

Virat Kohli sledging video viral : एडिलेड टेस्ट मैच (Adelaide Pink Ball Test) में भले ही विराट कोहली (Virat Kohli viral moment) बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए लेकिन मैदान पर अपने अंदाज से फैन्स को झूमने पर जरूर मजबूर किया. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान कोहली ने विरोधी बैटर नाथन मैकस्वीनी के खिलाफ स्लेजिंग की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. कोहली विरोधी बल्लेबाजों पर तंज कसने के लिए काफी विख्यात हैं. इस बार भी कोहली ने अपने अंदाज से फैन्स को रोमांच से सागर में ले जाने का काम किया है.

इस बार कोहली ने बुमराह की गेंद पर नाथन मैकस्वीनी के असहज होने पर तंज कसा है, जो बात कोहली ने कही है उसे स्टंप माइक ने रिकॉर्ड हो गया है. हुआ ये कि पहले दिन के आखिरी सेशन में जसप्रीत बुमराह की एक बेहतरीन गेंद पर मैकस्वीनी असहज हो गए. जिसको लेकर कोहली ने तंज सका और बल्लेबाज को लेकर कहा, "उसे कुछ पता नहीं है, जस (बुमराह)."

