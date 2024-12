IND vs AUS: केएल राहुल के आउट होते ही कोहली बल्ला लेकर पहुंचे बैटिंग करने, अंपायर ने वापस भेजा, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा,Video

Virat Kohli viral moment with KL Rahul: एडिलेड टेस्ट मैच में (IND vs AUS, 2nd Test) कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, जब केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे और नो बॉल पर आउट करार दिए गए तो उस समय देखा गया कि विराट कोहली (Virat Kohli With Umpire) तेजी से बल्ला लेकर बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरने लगे, लेकिन केएल राहुल (KL Rahul)जिस गेंद पर आउट हुए वह गेंद नो बॉल थी,जिसके कारण अंपायर कोहली को मैदान पर आने से पहले रोकने लगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है. दरअसल, कोहली जब बैटिंग करने के लिए मैदान पर आने लगे तो उन्हें यह बात पता नहीं चली थी कि गेंद नो बॉल है. इसी कंफ्यूजन में कोहली मैदान पर बैटिंग करने के लिए आने लगे थे.

हालांकि स्कॉट बोलैंड की नो-बॉल से केएल राहुल को जीवनदान मिला था, यह बात राहुल को भी पता नहीं थी, यही कारण था कि राहुल ने मैदानी अंपायर का फैसला जानने के बाद पेविलनय लौटने लगे थे. लेकिन बाद में गेंद नो बॉल हुई और राहुल को जीवनदान (KL Rahul No-Ball Lifeline Viral video) मिला था. वैसे, बाद में राहुल 37 रन बनाने के बाद मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच आउट हुए. इसके अलावा स्टार्क ने कोहली को 7 रन के स्कोर पर स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा. पहले सेशन के समाप्ती के समय भारत के 4 विकेट 82 रन पर गिर गए थे.

Virat Kohli coming out then realised KL RAHUL was not out and it was no ball



