6 4 4 N4 6 1 4... मिचेल स्टार्क का हुआ बुरा हाल, फिल सॉल्ट- विराट कोहली ने एक ओवर में कूटे 30 रन, आईपीएल करियर में पहली बार हुआ ऐसा

Phil Salt and Virat Kohli Destroy Mitchell Starc: बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुरुवार को आईपीएल मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला, जो आईपीएल इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था. फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर मिचेल स्टार्क ने एक ओवर में 30 रन बटोर कर सनसनी मचा दी. बता दें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत दमदार रही. बेंगलुरु की सलामी जोड़ी ने 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया था. यह आईपीएल इतिहास में बेंगलुरु की दूसरी सबसे तेज टीम फिफ्टी है.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच का तीसरा ओवर फेंकने आए मिचेल स्टार्क के इस ओवर का स्वागत फिल सॉल्ट ने छक्के के साथ की. फुल लेंथ की गेंद को सॉल्ट ने मिड ऑन की दिशा में छह रन बटोरे. इसके बाद लगातार दो गेंदों पर सॉल्ट ने चौके जड़े. सॉल्ट ने बैकवर्ड प्वाइंट और मिड ऑन की दिशा में बाउंड्री बटोरी. स्टार्क के ओवर की चौथी गेंद नो -बॉल रही, जिस पर सॉल्ट ने मिड ऑफ की दिशा में चौका जड़ा. इसके बाद अगली गेंद पर सॉल्ट ने छक्का जड़ा. सॉल्ट ने अगली गेंद पर लेग बाई का रन लिया. और ओवर की आखिरी गेंद पर चार रन आए. यह गेंद विराट कोहली ने खेली थी और अंपायर ने लेग बाई के चार रन दिए.

